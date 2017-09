Tim Bartl vom TC Löhlbach überrascht bei Kreismeisterschaft

+ Gewann bei den Juniorinnen U 12: Hannah Pilger vom´TC Blau-Weiß Frankenberg.

Bad Arolsen/Frankenberg. Tolles Jugendtennis bekamen die Zuschauer am Wochenende in Bad Arolsen zu sehen. Bei den offenen Tennis-Kreismeisterschaften der Jugend kämpften die Talente in insgesamt sieben Altersklassen um den Kreismeistertitel, Pokale und Ranglistenpunkte.