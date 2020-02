Der Beste in Niedersachsen! Philipp Horst vom TC Northeim holt den Landestitel

Northeim – Stolz ist man beim Tennis-Club Northeim (TCN) auf seine Jugendarbeit. Und das zurecht. Dies untermauerten kürzlich einige Junioren, die sich bei der Landesmeisterschaft in Isernhagen der starken Konkurrenz stellten.

Allen voran Philipp Horst (Jahrgang 2009), der seine Klasse offenbarte. Er eilte, vorab auf Position sieben gesetzt, in einem 32er Feld von Sieg zu Sieg, gewann alle Duelle souverän und darf sich Niedersachsenmeister nennen. Auf seinem Weg dorthin gab er nicht einen einzigen Satz ab und lediglich 15 Spiele. Beeindruckend!

Ebenfalls in Isernhagen am Start waren Joshua Jäger, Julius Schliemann und Hlib Zvonarov, die gegen die starken Gegner das Nachsehen hatten. „Doch schon die Teilnahme an einer Landesmeisterschaft ist ein großer Erfolg“, untermauert Kevin Schiffer, 2. Vorsitzender des TCN.

Unterstützt von Jakob Kießling sowie Louis Hasenbeck gehen Horst, Jäger, Schliemann und Zvonarov in der Sommersaison als gemeinsame Jugendmannschaft an den Start - und zwar in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse dieser Altersstufe. Ein Novum für den TC Northeim.