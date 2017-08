Endstation Halbfinale

Kassel-Harleshausen. Für den Caldener Alexander Kunick, der wie der Immenhäuser Daniel Hofmann für den Gruppenligisten SVH Kassel spielt, hat es nicht zur Titelverteidigung beim Tennis-LK-Cup des SVH Kassel gereicht.

Sowohl Kunick als auch Hofmann schieden im großen 92er-Teilnehmerfeld im Halbfinale aus. Während Kunick seinem Mannschaftskameraden Kevin Kaldauke knapp in drei Sätzen mit 6:1, 4:6, 2:6 unterlag, musste sich Hofmann dem an eins gesetzten Can Franke (Sprendlingen, früher Bad Sooden-Allendorf) deutlich mit 1:6 und 3:6 geschlagen geben.

Das Endspiel gewann Kaldauke vor allem in der Höhe überraschend mit 6:4, 6:1. Bei den Damen setzte sich Christina Günther vom TC 31 Kassel gegen ihre Vereinskameradin Rosina Campisano mit 2:6, 6:1,6:4 durch. (zmw)