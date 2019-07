Favoritenpaare Wienbeck/Gröticke und Jacobs/Jacobs setzen sich durch

Frankenberg - Das Hessenliga-Doppel der Herren 50 des TC Blau-Weiß Frankenberg ist neuer Waldeck-Frankenberger Kreismeister.

Bei den Titelkämpfen am vergangenen Wochenende auf der Anlage des TC Blau-Weiß an der Alten Hütte setzten sich Knut Wienbeck und Steffen Gröticke verdient durch.

Bei den Damen heißen die Doppel-Kreismeister Katharina und Petra Jacobs vom TV Odershausen. „Das war ein sehr schönes Turnier mit einer unerwartet guten Beteiligung“, zog Kreissportwart Alessandro Salviati am Montag ein positives Fazit. „Im nächsten Jahr werden wir diese Meisterschaft auf jeden Fall wiederholen und gleich am Jahresanfang in den Turnierkalender aufnehmen.“

Herren-Doppel

Bei den Herren bewarben sich mit zwölf Doppelpaarungen dreimal so viele Teams wie bei den Damen um den erstmals seit vielen Jahren wieder ausgespielten Doppeltitel auf Kreisebene.

Und im Finale standen dann auch die im Vorfeld als die möglichen Favoriten ausgemachten Teilnehmer: Das Mengeringhäuser Paar Marcel Zirpins/Ben-Elian Linder hatte sich bereits in den Gruppenspielen ohne Mühe durchgesetzt und mit Siegen 6:0, 6:0 über Gerd Welter/Erhard Pauly (TC Blau-Weiß) sowie 6:1, 6:1 gegen Christian Lezius/Sascha Pensky (TSG Ahnatal) den Gruppensieg gesichert. Ähnlich erfolgreich waren auch Wienbeck/Gröticke in Gruppe 1: Einem souveränen 6:0, 6:0 gegen Nico Kappel/Patrick Knipp (TSV Goddelsheim) folgte ein 6:2, 6:3-Zweisatzsieg über Sebastian Buschmann/Christian Medina (Odershausen/Kasseler TC). So klar wie das Ergebnis aussieht, war diese Partie aber nicht. Denn Buschmann/Medina verlangten den Lokalmatadoren alles ab.

Nicht zu stoppen waren beide Doppel dann auch in der Endrunde am Sonntag, als einmal eine kurze Regenpause eingelegt wurde: Mit einem 6:3, 6:0 im Halbfinale gegen die Goddelsheimer Paarung Ralf Bangert/Carsten Schäfer hatten Wienbeck/Gröticke das Finale sicher.

Für eine kleine Überraschung sorgten Alessandro Salviati und sein Winterpartner Jürgen Heybeck, die ebenfalls das Halbfinale erreichten. Dort mussten sie sich aber Zirpins/Linder 1:6, 1:6 geschlagen geben.

Sehr spannend und lange offen war dann das Finale: Im ersten Satz musste Gröticke beim Stand von 4:4 seinen Aufschlag abgeben; Zirpins/Linder holten sich den Satz mit 6:4. Im zweiten Satz führten Wienbeck/Gröticke bereits mit 5:1, doch kamen Zirpins/Linder auf 5:5 gleichauf. Als Wienbeck seinen Aufschlag durchbrachte, kamen die Lokalmatadoren mit 7:5 zum Satzausgleich. Prickelnd dann der Matchtiebreak: Wieder waren Wienbeck/Gröticke auf 5:1 davongezogen, doch die Mengeringhäuser konterten zum 5:5. Über 7:5, 8:6 und 9:7 hieß es am Ende 10:8 für die Kreismeister Wienbeck/Gröticke.

Das Spiel um Platz drei entschieden Salviati/Heybeck nach 0:6 und 6:3 gegen Ralf Bangert und Carsten Schäfer ebenfalls mit 10:8 im Matchtiebreak für sich.

Damen-Doppel

Die Odershäuser Paarung Petra und Katharina Jacobs ist der neue Kreismeister bei den Damen. Mutter und Tochter gewannen alle drei Spiele, gaben keinen Satz ab und holten 36:8 Spiele.

Auf Rang zwei landeten Gabriele Knüppel/Rita Förster vom TC Sachsenhausen (4:2/ 29:21) vor Romina Holler von BW Frankenberg und Juliane Weymann vom SV Rennertehausen (2:4/ 25:32) und Manuela Pilger/ Jutta Dornseif von BW Frankenberg (0:6/ 8:37). Viel Lob erhielt der Ausrichter Blau-Weiß für Organisation und Verpflegung.