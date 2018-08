Frankenberger Herren 50 schaffen größten Erfolg der Vereinsgeschichte

Aufstieg in die Tennis-Hessenliga steht bevor:

+ © Foto: Bauschmann Spielt mit den Tennis-Herren 50 von Blau-Weiß Frankenberg eine so erfolgreiche Saison wie noch nie zuvor: Mannschaftsführer Knut Wienbeck. © Foto: Bauschmann

Frankenberg. Das ist schon eine Wahnsinns-Medenrunde, die die Tennis-Herren 50 von Blau-Weiß Frankenberg in diesem Sommer spielen: Am Samstag gewannen Mannschaftsführer Knut Wienbeck und sein Team ihr fünftes Spiel in der Verbandsliga (4er) mit 6:0, dieses Mal erwartet gegen das Tabellenschlusslicht STV Hochheim.