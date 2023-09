Gestatten: Ben Shelton, 20 Jahre alt, US-Open-Halbfinalist

Von: Maximilian Bülau

Im US-Open-Halbfinale: Ben Shelton. © Elsa/afp

Vor etwa einem Jahr scheiterte Ben Shelton in der ersten Runde der US Open an einem gewissen Nuno Borges in fünf Sätzen. Nuno Borges sagt Ihnen nichts?

Kein Grund, sich zu schämen, der Portugiese ist auch kein großer Name im Tennis-Zirkus. Shelton war das bislang allerdings auch nicht. Doch der 20 Jahre alte US-Amerikaner, der im Oktober des Vorjahres noch die Nummer 158 der Welt war, schreibt gerade an einem großen Märchen.

Ben Shelton, Sohn des ehemaligen Top-100-Spielers Bryan Shelton, hat durch einen Viersatzsieg gegen Landsmann Francis Tiafoe das Halbfinale des letzten Grand Slams des Jahres erreicht. Und dabei wieder einmal gezeigt: Der Hartplatz ist der Lieblingsuntergrund des jungen Linkshänders, der bei 1,93 Meter Körperlänge so unfassbar hart aufschlagen kann. Im Achtelfinale gegen Tommy Paul, ebenfalls US-Amerikaner, knallte er die Filzkugel mit 239 km/h über das Netz. Der ATP-Weltrekord liegt bei 253 km/h – aufgestellt von John Isner. Der bei den US Open von Andy Roddick bei 244 km/h.

Roddick war übrigens auch der letzte US-Amerikaner, der die US Open gewinnen konnte. Es war sein einziger Grand-Slam-Titel – und Roddick gewann ihn im Alter von 21 Jahren. 2003 war das. 20 Jahre später schickt sich ein unerfahrener Jüngling an, ihm nachzueifern. Dass Shelton die US Open in diesem Jahr aber tatsächlich gewinnt, wäre schon eine riesige Überraschung. Immerhin trifft er im Halbfinale am Freitag nun auf Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic. Auf die Frage, ob er diesen kenne, antwortete Shelton nach seinem Viertelfinal-Triumph schmunzelnd, das sei doch derjenige, der 23 von diesen Dingern gewonnen habe.

In den USA wird dennoch schon geträumt. Denn neben Shelton steht bei den Frauen mit Coco Gauff auch eine US-Amerikanerin im Halbfinale. Sie könnte die Erste seit Sloane Stephens 2017 werden, die einen Heimsieg feiert. (Maximilian Bülau)