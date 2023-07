Kasseler Tennisturnier Wilhelmshöhe Open in Zahlen: 1008 Bälle und Spieler aus 20 Nationen

Finale heute

+ © Dieter Schachtschneider Das obligatorische Shakehands nach dem Spiel: Der Bolivianer Murkel Dellien (links) zog durch eine starke Leistung gegen Hady Habib ins Halbfinale der Wilhelmshöhe Open ein. © Dieter Schachtschneider

Die heiße Phase der Wilhelmshöhe Open hat begonnen. Vor den Finalspielen am Wochenende haben wir auf das traditionsreiche Kasseler Tennisturnier in Zahlen.

Kassel – Wer im Einzel bei den Wilhelmshöhe Open triumphieren wird, steht noch nicht fest. Einiges ist aber schon vor dem Finale heute ab 14 Uhr zwischen Daniel Dutra da Silva und Andrew Paulson auf der Anlage des KTC Bad Wilhelmshöhe bekannt. Wir haben vor den letzten Matches an diesem Wochenend e etwas genauer auf die Traditionsveranstaltung geschaut. Das Kasseler Tennisturnier in Zahlen.

12 Mitarbeiter bilden den harten Kern der Organisationsteams. Schon vier Monate vor dem ersten Aufschlag haben sie mit der Vorbereitung auf das Turnier begonnen. Bei Turnierdirektor Eberhard Engelmann und Organisationsleiter Michael Küppers ging es allerdings bereits einige Monate eher los.

19 Ballkinder im Alter zwischen neun und 15 Jahren sind am Finalwochenende bei den Wilhelmshöhe Open im Einsatz. Betreut werden die Ballkinder, die vom KTC Bad Wilhelmshöhe und von Blau-Weiß Kassel kommen, von Max Grotthaus und Luisa Gerke.

20 verschiedene Nationen werden in diesem Jahr beim Turnier auf den Prinzenplätzen repräsentiert– so viele waren es selten in der langen Geschichte der Wilhelmshöhe Open. „Das zeigt die Beliebtheit unserer Veranstaltung“, erklärt Eberhard Engelmann. Im Vorjahr waren Teilnehmer aus 15 verschiedenen Ländern nach Kassel gekommen. Gestern standen sich beispielsweise mit Hady Habib und Murkel Dellien ein Libanese und ein Bolivianer gegenüber. Das Viertelfinale entschied der Südamerikaner nach mehr als zwei Stunden Spielzeit mit 5:7, 6:3, 6:2 für sich.

+ Als Physiotherapeut beim Turnier dabei: Kadir Hurmaci. © Schachtschneider, Dieter

25 Mal nahmen Teilnehmer der Wilhelmshöhe Open allein am zweiten Turniertag die physiotherapeutischen Dienste von Kadir Hurmaci und seinem Team der Praxis Physio Future in Anspruch. Dass sie ausgerechnet am Dienstag alle Hände voll zu tun hatten, hatte einen guten Grund: Da waren so viele Akteure auf dem Gelände wie an keinem anderen Tag.

35 Jahre alt ist der Brasilianer Daniel Dutra da Silva. Der Mann aus Sao Paulo ist damit der älteste Starter bei diesem Turnier. Es ist nicht seine erste Teilnahme in Kassel. Im Sommer 2017 schaffte es der Südamerikaner bis in die zweite Runde. Diesmal läuft es noch besser: Gestern gelang ihm mit einem deutlichen 6:1, 6:0 gegen den jungen Deutschen Philip Florig (Aschaffenburg) der Einzug ins Halbfinale.

52 Fahrten pro Tag hat der Shuttle Service. Die vier Fahrzeuge des Turniersponsoren Peugeot Glinicke holen Spieler am IntercityHotel ab und bringen sie nach getaner Arbeit wieder zurück.

71 Karten setzte Gastgeber KTC Bad Wilhelmshöhe bis gestern über Ticketanbieter Eventim ab. Erstmals sind Karten für dieses Turnier online erhältlich. „Das Angebot wurde gut angenommen“, erklärte Michael Küppers.

85 Schläger mussten die Mitarbeiter des Tennis-Point-Stores Kassel bis gestern Abend neu bespannen. „Alles ganz entspannt bisher“, sagt Dennis Zierenberg, der sich mit seinem Bruder Matthew auf der Anlage des gastgebenden KTC um die Rackets kümmert.

360 Kilometer Anreise etwa hatte Jochen Sohns. Der Stuttgarter stattete den Wilhelmshöhe Open mal wieder einen Besuch ab – ihn verbindet eine lange Freundschaft mit Turnierdirektor Eberhard Engelmann. Sohns war unter anderem in dem Jahr Supervisor in Kassel, als Engelmann zum ersten Mal (2004) die Verantwortung für die Veranstaltung am Fuß des Bergparks Wilhelmshöhe hatte.

1008 Bälle hat der Veranstalter für dieses Turnier bekommen. Die Firma Wilson ist offizieller Partner der DTB Internationals.

3200 Euro umgerechnet erhält der Einzelsieger in Kassel. Wann das Endspiel am morgigen Sonntag beginnt, wird erst noch im Verlauf des heutigen Tages entschieden. (Björn Mahr)