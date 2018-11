Korbacher wird Trainer von Tennisstar Angelique Kerber: Das sagen seine Weggefährten

Klappt das? Geht das gut? Ist die neue Zusammenarbeit von Tennisstar Angelique Kerber mit Rainer Schüttler als Trainer gar der Beginn für ein neues sportliches Traumpaar? Wir haben uns umgehört bei seinen Weggefährten.

Das Fazit: Allesamt sind sie gespannt und optimistisch. Überrascht, „dass der Rainer jetzt als Trainer den Schritt zurück auf die große Bühne macht“, ist Hans-Joachim Rausch. „Auch wenn er immer dicht dran geblieben ist am Spitzentennis in den vergangenen Jahren.“ Rausch, der inzwischen in Baunatal lebt und bei den SGT-Senioren spielt, hat den jugendlichen Schüttler einst an der Alten Landesschule in Korbach betreut, war Vorstandsmitglied im TC Korbach und ist bis heute gar ein väterlicher Freund und stand auch gestern wieder mit ihm in Kontakt. Auf die Frage, ob die Trainer-Athlet-Beziehung zu Angelique Kerber taugt, antwortet Rausch: „Das frage ich mich auch. Auf jeden Fall ist das eine echte Herausforderung für ihn.“ Aber: Der 42-Jährige sei ein pflichtbewusster, zielorientierter Arbeiter, „deshalb wird er den Trainerjob schon ordentlich ausfüllen“.

Rausch jedenfalls ist „optimistisch, „obwohl es eine schwere Aufgabe wird“. Warum? „Weil die Angie Kerber schon ein paar verschiedene Trainer hatte und die Arbeit mit solch extrem erfolgsorientierten Sportlern auch schon mal kompliziert ist.“

+ Ein Bild aus alten Zeiten: Rainer Schüttler mit „Ziehvater“ Hans-Joachim Rausch und seinem Förderer Dirk Hordorff (von links) im Jahr 2013. Archivfoto: Hikmet Temizer/nh © Hikmet Temizer/Archiv/nh

Aus der Sicht von Eva-Maria Zürker, Jugendtrainerin des Klubs, ist Schüttlers neue Aufgabe in seinem Heimatverein „noch kein großes Thema – aber um diese Jahreszeit sehen wir uns auch nicht oft“. Sie beurteilt den „Shaker“ als sehr akribischen Arbeiter und die gesamte Situation nun als „eine sehr interessante Geschichte. Ich bin gespannt darauf, wie es passen wird.“

Auch Christopher Amend, der im Bundesliga-Team Herren 30 von ST Lohfelden spielt, beobachtet die Entwicklung nur aus der Ferne. „Ich habe leider nie gegen oder mit Schüttler gespielt, sondern nur einmal auf einem Platz daneben“, sagt der Frankenberger lachend. An dessen Qualifikation aber gebe es keine Zweifel: „Mit seiner großen Erfahrung als Spieler kann das etwas Gutes werden, er wird ne Menge guter Tipps parat haben. Als Trainer ist Schüttler wohl nicht so erfahren, aber das war Boris Becker auch nicht und es hat mit Djokovic doch gut geklappt“, sagt Amend.

Deutlich näher dran an Rainer Schüttler war Alexander Orlob, der in der Jugend häufiger mit ihm gespielt und trainiert hat. „Diese neue Partnerschaft ist eine gute Sache. Es hat ja auch mit Tipsarevic und dem Litauer Ricardas Berankes schon geklappt. Rainer ist ein geiler Typ und war früher der fitteste Spieler auf der Tour“, erklärt der Kasseler Lauf- und Tennistrainer und hofft, „dass er das auf die Arbeit mit Angie Kerber projizieren kann“. Schließlich seien Fitness und mentale Stärke die Schlüssel zum Erfolg.

Andererseits, so Wilfried Müller, sei der „Shaker“ nie ein Lautsprecher der Szene gewesen wie Becker und Stich, sondern recht zurückhaltend. „Aber er wird jetzt Durchsetzungsvermögen brauchen. Und ob das alles mit Angie Kerber nun von Null auf Hundert klappen wird – ich bin sehr gespannt darauf“, sagt der Schauenburger. Er hat Schüttler 1992 mit 16 live am Kasseler Berggarten erlebt, wo der Korbacher den Herkules-Cup des TC Blau-Weiß gewonnen hat.