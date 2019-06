Meister-Matchball für den SV Moringen

Einen souveränen Heimsieg feierten die Moringer Herren 60 um Ulrich Grote und thronen damit an der Tabellenspitze.

Northeim – Zwei unerwartete Ereignisse bestimmten aus heimischer Sicht den sechsten Spieltag der Tennissaison. Mit einem Kantersieg gegen Mörse setzten sich die Moringer Herren 60 an die Tabellenspitze der Landesliga. Beim Remis gegen den Titelfavoriten TC GRE Hildesheim begrüßten die Northeimer Herren 40 bis zu 100 Zuschauer am Gesundbrunnen.

Landesliga Herren 60

SV Moringen - TSG Mörse 5:1.Die Gäste hatten trotz Bestbesetzung keine Chance, die Moringer führten bereits nach den Einzeln 4:0. Dabei überragte Klaus Stephan mit 6:3, 6:2 gegen den seit langer Zeit ungeschlagenen Maciel Henschke. Auch Ulrich Grote (6:3, 6:0), Werner Martens (6:4, 6:2) sowie Volker Feige (6:3, 6:2) gaben keinen Satz ab. In den Doppeln gewannen Grote/Feige 7:5, 6:0, Stephan/Herbert Hinz unterlagen 2:6, 2:6. Der SVM kann am nächsten Spieltag in Hameln die Meisterschaft perfekt machen.

Verbandsliga Herren 40

TC Northeim - TC GRE Hildesheim 3:3.Zeitweise bis zu 100 Zuschauer bestaunten den Auftritt des ehemaligen niederländischen Weltmeisters Bart Theelen. Im Spitzeneinzel kämpfte Oliver Hillebrandt beim 1:6, 1:6 bravourös und zog sich gegen den um fünf Leistungsklassen höher eingestuften Theelen achtbar aus der Affäre. Kevin Schiffer (6:4, 6:2) und Andre Höllermann (6:3, 6:1) mit ihren überzeugenden Siegen sowie Andreas Klinke (7:5, 3:6, 2:6) sorgten für den 2:2-Zwischenstand. In den Doppeln standen Hillebrandt/Klinke beim 2:6, 6:4, 0:6 kurz vor einer Überraschung. Schiffer/Marc Jäger bewiesen beim 6:4, 6:3 ihre Stärke.

Verbandsliga Herren 55

VfB Uslar - THC Lüneburg 4:2.Dieser Heimsieg katapultiert das Sollingteam auf Tabellenplatz zwei und beseitigt die Abstiegsangst. Nach den vier Einzeln stand es leistungsgerecht 2:2. Carlo Ilse (7:5, 6:2) und Michael Marks (6:4, 7:5) machten eindrucksvoll den 0:2-Rückstand von Thomas Krüger (5:7, 3:6) und dem körperlich leicht angeschlagenen Ralf Homes (4:6, 2:6) wett. Ilse/Homes kämpften im Spitzendoppel beim 4:6, 6:2, 11:9 erfolgreich um jeden Punkt. Krüger/Marks profitierten von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegner.

Verbandsklasse Herren 50

TSC Denstorf - Hardegser TC 5:1.Vier deutliche Zwei-Satz-Siege der Gastgeber und zwei knappe Resultate in drei Sätzen kennzeichneten diese Begegnung beim Aufstiegsfavoriten. Hardegsens Nummer eins Axel Mertins war es vorbehalten, mit seinem 2:6, 7:5, 6:1 für die ersatzgeschwächten Hardegser den Ehrenpunkt zu erkämpfen. Im zweiten engen Spiel unterlag Mertins mit Stephan Schwarz unglücklich 1:6, 6:4, 4:6. Schwarz (0:6, 0:6), Eckhard Coring (3:6, 0:6) und Uwe Kosel (0:6, 0:6) sowie das Doppel Coring/Kosel (0:6, 0:6) waren chancenlos. zhz