Northeimer Doppel kassiert die erste Niederlage seit über drei Jahren

Kevin Schiffer und Marc Jäger verlieren in drei Sätzen

+ © Hubert Jelinek Andre Höllermann brachte mit seinen Herren 40 des TC Northeim einen Punkt vom Duell bei der TSG Mörse mit. © Hubert Jelinek

Northeim – Bei Halbzeit der Tennis-Sommersaison in Landes- und Verbandsligen stehen den heimischen Klubs noch alle Türen offen. Gute Chancen auf die Meisterschaft haben die Moringer Herren 60 in der Landesliga nach ihrem jüngsten Heimsieg. Plätze im Verbandsliga-Mittelfeld nehmen die Northeimer Herren 40 (3:3 in Mörse) und die Herren 55 des VfB Uslar (6:0 in Schladen) ein. Vom Abstieg bedroht sind die Damen 40 des Uslarer TC nach einer unglücklichen Niederlage.