Northeimer und Uslarer Tennisteams haben die Meisterschaft vor Augen

Nach weiteren Siegen geht der Blick nach oben

Keine Mühe: Ines Wemmel vom Uslarer TC gewann ihr Einzel 6:3 und 6:3. Ihr Team setzte sich souverän mit 6:0 durch.

Northeim. Am vorletzten Spieltag vor der Sommerpause waren vier heimische Tennis-Mannschaften in den Verbandsklassen im Einsatz. Ihre Aufstiegsambitionen festigten die Herren 40 aus Northeim mit einem Kantersieg. Auch die beiden Uslarer Teams machten einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft. Die Damen 50 aus der Kreisstadt kann dagegen nur ein Wunder vor dem Abstieg retten.