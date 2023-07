Tennis auf Weltranglistenniveau: Die Bikeleasing-Open steigen nächste Woche in Uslar

Von: Marco Washausen

Fiebern dem Turnierstart entgegen: (vorn von links) Bastian Krause (Geschäftsführer Bikeleasing), Torsten Bauer (Bürgermeister Uslar), Wilhelm Holz (Organisationsleiter), Andreas Ahlborn (Turnierdirektor und 1. Vorsitzender Uslarer TC), (hinten) Michael Küppers (Organisationsteam), Tatjana Wittenburg-Krause (Organisationsteam) sowie Ivonne Pfahler (2. Vorsitzende Uslarer TC). © Glenn Röber

Ein Tennisturnier, wie es die Region noch nicht gesehen hat, findet bei freiem Eintritt (!) nächste Woche vom 17. bis zum 23. Juli auf der Anlage des Uslarer TC am Försterweg statt. Die erste Auflage der Bikeleasing-Open bietet Tennis auf Weltranglistenniveau. Wir beantworten hier die wichtigsten Fragen rund um das Turnier.

Wer steckt hinter der Idee, ein solches Turnier in Uslar auf die Beine zu stellen?

Da sind in erster Linie Turnierdirektor Andreas Ahlborn (1. Vorsitzender des Uslarer TC), Organisationsleiter Wilhelm Holz und Bastian Krause, Geschäftsführer von Titelsponsor Bikeleasing, zu nennen. Sie sind federführend dafür verantwortlich, dass ab Montag in Uslar um Weltranglistenpunkte gespielt wird - unterstützt von weiteren rund 50 freiwilligen Helfern. „Unser Ziel ist es, Spitzensport zu bieten und Tennis-Begeisterung zu entfachen“, unterstreicht Krause.

Kennt man Spieler, die in Uslar an den Start gehen?

Wenn man nicht gerade ein ziemlicher Tennisexperte ist, vermutlich eher nicht. An Position eins der Setzliste steht der Argentinier Juan Pablo Paz (28), der in der Weltrangliste schon auf Rang 284 stand und aktuell 467. ist. Auch die Nummer zwei Lorentin Donelly aus Frankreich (26) war schon auf Platz 289 dieser Liste (aktuell: 564). Namen, die wohl eher den Wenigsten bekannt sein dürften.

Besonders freuen dürfen sich die Tennisfans allerdings auf die jungen Wilden, wie sie Wilhelm Holz nennt. Mit Gilles Arnaud Bailly (17) kommt der Erste der Junioren-Weltrangliste 2022 nach Uslar, der in den Junioren-Endspielen der French Open und der US Open stand. Gut möglich, dass er in ein paar Jahren auch im Feld der Weltklassespieler mitmischt. Mit dem 18-jährigen Bolivianer Juan Carlos Prado Angelo, der bereits Davis-Cup für sein Land spielt, ist auch die aktuelle Nummer zwei der Junioren-Rangliste dabei. Sebastian Prechtel (Deutsche Rangliste 35) und Christoph Negritu (Deutsche Rangliste 45) sind die bestplatzierten deutschen Spieler im Feld.

Gibt es auch Spieler aus der Region, die bei den Bikeleasing-Open antreten?

Nein. Es gab zwar ein, zwei Spieler aus Südniedersachsen, bei denen die Organisatoren über eine mögliche Wildcard für die Teilnahme nachgedacht haben. Nach aktuellem Stand ist aber kein Lokalmatador am Start.

Wie sieht der Zeitplan aus?

Am Montag wird die Qualifikation (32 Teilnehmer) gespielt. Dienstag und Mittwoch folgen die ersten Runden des Hauptfeldes in der Einzel- und der Doppelkonkurrenz. Der Donnerstag gehört dem Einzel-Achtelfinale und dem Doppel-Viertelfinale. Am Freitag folgen die nächsten Runden. Das Doppel-Finale ist für Samstag terminiert, ebenso das Halbfinale der Einzelkonkurrenz, in der am Sonntag im Endspiel der Sieger gekürt wird.

Wie hoch ist das Preisgeld?

Insgesamt sind die Bikeleasing-Open mit 15 000 Dollar dotiert. Der Sieger bekommt 2160, der Verlierer immerhin noch 1272. Wer es ins Halbfinale schafft, ist mit 753 Dollar dabei. Das Sieger-Doppel wird mit 930 Dollar belohnt.

Wie viele Weltranglistenpunkte gibt es?

Der Sieg im Doppel und im Einzel bringt je 15 Punkte. Die unterlegenen Finalisten bekommen je acht (Halbfinale: vier / Viertelfinale: zwei).

Bietet die Anlage des Uslarer TC überhaupt alle Voraussetzungen für ein solches Turnier?

Anfangs nicht, mittlerweile schon. Offizielle des Deutschen Tennisbundes waren vor Ort und haben diverse Verbesserungen „in die Wege geleitet“. Ein Beispiel: Der bisherige Platz drei wurde zu einem zweiten Centre Court umgestaltet. Und auch sonst wurde an vielen Ecken und Enden Hand angelegt. Auch eine mobile Tribüne wird aufgebaut, um bestmögliche Sicht zu schaffen.

Gibt es auch ein Rahmenprogramm?

Ja. Hervorzuheben ist hier besonders der Kids-Day, der für Mittwoch, 19. Juli, ab 11 Uhr geplant ist. Wer dabei sein will, kann sich informieren und seine Kinder anmelden (0151 / 56 00 27 86; Mail: info@tirox-sports.de)

