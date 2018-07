Tennis-Bundesliga Herren 30: ST Lohfelden empfängt SC Safo Frankfurt

Lohfelden. Zum letzten Spiel der Saison in der Tennis-Bundesliga Süd erwarten die Herren 30 der ST Lohfelden am Samstag ab 12 Uhr den SC SaFo Frankfurt auf der Anlage am Quellenweg.

Die Platzherren treten gegen den Traditionsklub in Bestbesetzung an und wollen mit einem Sieg ihren dritten Platz untermauern. Keine leichte Aufgabe, denn Frankfurt dürfte ebenfalls mit der stärksten Mannschaft auflaufen. Und so versuchen, den einen oder anderen Matchpunkt mitzunehmen, denn der könnte in der Endabrechnung entscheidend sein. Geht man davon aus, dass Güglingen gegen Aschaffenburg (bisher ohne Sieg) gewinnt und Safo verliert, haben beide 4:8 Punkte. Und dann zählen die Matchpunkte und Sätze.

Doch das soll die ST Lohfelden nicht tangieren. „Wir wollen uns mit einem Sieg und einer guten Leistung von unserem treuen Publikum verabschieden“, sagt ST-Kapitän Martin Boulnois. „Unsere Zuschauer sind für uns immer so etwas wie der siebte Mann.“

Das sieht auch Adrians Zguns so. Für den Letten, der seit 2012 für Lohfelden spielt, ist das Publikum am Quellenweg ein wichtiger Faktor. „Ich freue mich, dass wir das letzte Spiel daheim absolvieren und ich dabei bin“, sagt Zguns. Der 36-Jährige, der sonst in Orlando (Florida) lebt, ist zurzeit in Europa auf Familienbesuch.

„Und ich glaube auch fest an einen Sieg, weil wir ein Team sind und weil wir alles in allem gesehen, die bessere Mannschaft haben“, so Zguns weiter. Für den Tennislehrer ist der Auftritt in Nordhessen so etwas wie ein Besuch bei Freunden. „Ich komme immer wieder gern nach Lohfelden, das ist auch ein kleines Stück nach Hause kommen“, sagt er.

Neben dem Letten werden Rok Jarc, der am Freitag 33 Jahre alt wird, Christopher Amend, Martin Boulnois, Timo Goebel, Alexander Kunick, Christoph Bühren, Mirco Wenderoth und Nico Henkel zur Verfügung stehen.

Die Lohfeldener Mannschaft hat zum Saisonabschluss übrigens eine Tombola für die treuen Zuschauer mit vielen interessanten Preisen organisiert.