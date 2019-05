Tennis: TC Frankenberg stellt sich der  Herausforderung 6er-Team

Frankenberg - Der TC Blau-Weiß Frankenberg schickt in der gerade gestarteten Medenrunde erstmals bei den Herren wieder zwei Mannschaften ins Rennen: ein 6er-Team und eine 4er-Mannschaft. „Das birgt neue Herausforderungen für uns“, sagt Christopher Schneider.

Schneider ist der Mannschaftsführer des Bezirksoberliga-Teams. Ziel des 6er-Teams ist der Klassenerhalt in der Bezirksoberliga. Zum Saisonstart tritt Frankenberg I am 12. Mai in Philippsthal an.

Mannschaftsführer des 4er-Teams TC Frankenberg II in der Kreisliga A ist Jürgen Heybeck. Die zweite Mannschaft startet am Sonntag, 12. Mai, zuhause gegen TC Röddenau.

Mit welchen Vorstellungen und welcher Zielvorgabe geht Ihre Mannschaft in die Saison?

Christopher Schneider: Wir sind schon sehr gespannt auf die kommenden Spiele in der Bezirksoberliga. Insbesondere die neue Konstellation der 6er-Mannschaft birgt neue Herausforderungen für uns. Unser Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen und weiterhin Freude am Tennis zu haben.

Hat sich gegenüber dem Vorjahr etwas im Team geändert?

Schneider: Glücklicherweise müssen wir keinen Abgang verzeichnen. Dadurch dass wir dieses Jahr, seit langer Zeit wieder, eine 6er-Mannschaft gemeldet haben, ist der 19-jährige Louis Wickenhöfer in unsere Mannschaft hinzugekommen. Louis hat das letzte Jahr in unserer 2. Mannschaft jedes Spiel gewonnen. Ansonsten gehen wir mit denselben fünf Spielern wie letztes Jahr in die Saison.

Was sind die Stärken ihrer Mannschaft?

Schneider: Unsere Stärke ist der Zusammenhalt als Team. Letztes Jahr lief es am Anfang der Saison in den Punktspielen nicht allzu gut, jedoch haben wir als Team zusammengehalten und die restlichen Spiele gut und erfolgreich gemeistert. Besonders erfreulich ist die starke Leistungsklasse (LK 10) von unserer Nummer 1 Steffen Gröticke.

Wie schätzen Sie die Konkurrenz in Ihrer Liga ein? Ist sie stärker oder schwächer als im vergangenen Jahr? Gibt es einen Topfavoriten?

Schneider: Das ist schwer zu sagen, weil wir unsere Gegner noch nicht kennen. Auf den ersten Blick schätze ich die Gruppe stärker ein als letztes Jahr. Durch die 6er- Mannschaft ist es am Ende ein Taktikspiel, vor allem weil sich in den Doppeln das Ergebnis noch ändern kann.

Wird es auch für ihren Verein immer schwerer, Mannschaften zu stellen?

Schneider: Natürlich wird es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Jedoch verzeichnen wir einen positiven Verlauf in unserer Herren-Mannschaft. Besonders erfreulich finde ich, dass wir eine 6er-Mannschaft und eine weitere 4er-Mannschaft dieses Jahr ins Rennen schicken dürfen. Auch dieses Jahr bieten wir einen Schnupperkurs für Interessenten an. Wer Lust und Zeit hat, darf gerne dienstags ab 17 Uhr vorbei kommen.