„Wie die Rückkehr in die Heimat“: Ex-Profi Nicolas Kiefer ist am Donnerstag beim TC Northeim zu Gast

Von: Marco Washausen

Im Jahr 2010 beendete Nicolas Kiefer seine Profikarriere. Das Bild zeigt ihn bei einem Einlagespiel im Juni 2018 bei den damaligen Gerry Weber Open in Halle. © imago/osnapix

Der Tennis-Club Northeim (TCN) feiert an diesem Donnerstag, 15. Juni, seinen 75. Geburtstag. Stargast des Jubiläums auf der Anlage am Gesundbrunnen ist der Ex-Profi Nicolas Kiefer, für den der Besuch (15 bis 18 Uhr) durchaus etwas Besonderes ist, wie der 45-Jährige jetzt im HNA-Interview verraten hat.

Herr Kiefer, die Tennisanlage in Northeim ist Ihnen vertraut, oder?

Nicolas Kiefer: Ja, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Jugendzeit viel bei Martin Rausch in Einbeck, aber auch viel bei Helfried Eichhorn in Northeim trainiert. Ich kann mich noch gut an die Einheiten in der Halle, aber auch auf den Sandplätzen auf der wunderschönen Anlage erinnern.

Daran, dass Sie dort ganz zu Beginn ihrer Karriere im Jahr 1985 Kreismeister geworden sind, aber vermutlich nicht mehr, oder? Ihr Bruder David wurde übrigens Dritter.

Nein, das nicht. Das ist ja über 35 Jahre her. Aber trotzdem: Ich freue mich riesig auf den Besuch in Northeim. Das ist ein bisschen wie die Rückkehr an meine alte Wirkungsstätte - Rückkehr in die Heimat.

Kreismeisterschaft 1985 beim TC Northeim: Sieger Nicolas Kiefer (Mitte) neben dem zweitplatzierten Kevin Schiffer (links/heute 2. Vorsitzender des TCN) sowie Kiefers Bruder David, der Dritter wurde. © Archiv TC Northeim

Was erwartet die Besucher am kommenden Donnerstag?

Ich werde mit einigen Gruppen, die der TC Northeim zusammengestellt hat, trainieren. Wir wollen zusammen Werbung für unseren Sport und das Vereinsleben machen. Tennis ist eine der besten Sportarten.

Mit Blick auf den Nachwuchs hat Tennis Werbung in eigener Sache durchaus nötig, oder?

Auf jeden Fall. Als ich früher aus der Schule nach Hause gekommen bin, ging es sofort auf den Tennisplatz oder ich habe allein den Ball gegen eine Wand geschlagen. Das waren einfach ganz andere Zeiten. Aber ich denke, dass die Nachwuchsarbeit hinterfragt werden sollte. Über Jahre hinweg kommt in Deutschland niemand so richtig nach. Mal abgesehen von Alexander Zverev: Wo sind denn die jungen Deutschen unter den Top 100 in der Weltrangliste? Jan-Lennard Struff ist 33, Yannick Hanfmann 31. Deshalb freut es mich auch so sehr, wie sich Daniel Altmaier zuletzt bei den French Open präsentiert hat. Das zeigt, was man mit Ehrgeiz, Kampf und Leidenschaft alles erreichen kann. Viele andere Nationen wie Russland, die USA oder auch Tschechien sind uns deutlich voraus.

Wären Sie als Ex-Profi dann nicht vielleicht jemand, der beim Deutschen Tennis-Bund Gehör finden könnte, um die Weichen in die richtige Richtung zu stellen?

Nein. Mit meiner Modelinie für Freizeit- und Sportkleidung, der NK4-Tennisserie und einigen Markenbotschaftertätigkeiten bin ich gut beschäftigt.

Werfen wir noch einmal einen kurzen Blick auf ihre aktive Karriere zurück: Wer war der beste Spieler, gegen den sie jemals angetreten sind?

Roger Federer.

Die Antwort kam ziemlich schnell.

Ich habe in meiner Laufbahn viele Tennis-Typen und Generationen miterlebt. Als ich Profi wurde, war Pete Sampras gerade die Nummer eins der Welt. Aber Roger Federer überstrahlt aus meiner Sicht alles – auf und auch neben dem Platz. Er ist einfach ein außergewöhnlicher Sportsmann.

(Marco Washausen)