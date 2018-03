TG Rotenburg gsatiert bei HSG Twistetal

Handball-Landesliga

+ Er traf im ersten Aufeinandertreffen, wie er wollte: Phillip Debus, der sich hier am Kreis durchgesetzt hat, erzielte in der Hinrunde beim 31:31 gegen Twistetal (grüne Trikots) zwölf Tore für seine TG Rotenburg. Foto: Walger

Rotenburg. Die nächste anspruchsvolle Aufgabe wartet auf die Landesliga-Handballer der TG Rotenburg. Sie treten am Samstag um 19 Uhr in der Korbacher Kreissporthalle bei der HSG Twistetal an. Die TGR ist mit 20:20 Punkten Siebter der Tabelle. Die Gastgeber stehen mit 16:24 auf Rang neun und brauchen noch ein paar Zähler, um sich in Sicherheit wiegen zu können, was den Klassenerhalt angeht.