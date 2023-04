Hesse bleibt Trainer von Fußball-Kreisoberligist SG Abterode/Eltmannshausen

Weiter der Mann auf der Kommandobrücke bei der SG Abterode/Eltmannshausen: Thomas Hesse. © Marvin Heinz

Thomas Hesse wird den Fußball-Kreisoberligisten SG Abterode/Eltmannshausen auch in der Spielzeit 23/24 trainieren.

Abterode - Nach einem Jahr bei der SG Sontra hatte er sich im Sommer 2022 der SG angeschlossen. „Wir sind auf einem guten Weg, die Mannschaft entwickelt sich gut, die Kameradschaft ist unglaublich“, sagt der 51-Jährige , der nicht lange mit den Vereinsverantwortlichen über seine Zukunft sprechen musste.

„An einem guten Tag können wir jeden schlagen“

„Es passt einfach“, findet der im unterfränkischen Hammelburg stationierte Stabsfeldwebel. Für die Zusammenarbeit mit den Spielern und Verantwortlichen hat er nur Lob parat: „Unsere Grundtugenden – Einsatz, Leidenschaft und Kampfgeist – legen wir Woche für Woche in die Waagschale. Wenn ich sehe, dass mein Team alles gibt, kann ich auch mit Niederlagen leben. Die Vergangenheit hat gezeigt: In dieser Klasse können wir an einem guten Tag jeden schlagen.“

Die Vorsitzenden Michael Hartung (FTSV Abterode) und Sven Zuber (ESV Union Eltmannshausen) erkennen im Zuge der Vertragsverlängerung die „gute Resonanz“ bei den Trainingseinheiten an. Im Schnitt nehmen 16 bis 17 Spieler teil. Zuber: „Thomas kann mit der Mannschaft gut, viele Faktoren stimmen. Das Team ist gewillt, mitzuziehen.“

Klassenerhalt ist noch nicht unter Dach und Fach

Mit Blick auf die restlichen sieben Spiele und 24 eigene Punkte sagt Hesse, dass sein Verein noch sechs Punkte braucht, um den Klassenerhalt perfekt zu machen: „Das sollten wir mit der passenden Einstellung hinkriegen.“

Am kommenden Sonntag gastiert der in Datterode wohnhafte Familienvater mit seinem Team bei Ex-Verein TSV Wichmannshausen. Im um 12.30 Uhr angesetzten C-Liga-Duell der Reserveteams wird er voraussichtlich selbst die Schuhe schnüren.

(Marvin Heinz)