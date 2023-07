Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Alle Infos im Ticker

Von: Martin Scholz, Marie Klement

Zum dritten Mal finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. © Andreas Fischer/SkyPic/nh

Am Wochenende (8. und 9. Juli) finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. In unserem Ticker finden Sie alle Infos und Ergebnisse.

Kassel - Deutschlands Top-Leichtathletinnen und -Leichtathleten kehren nach sieben Jahren zurück nach Kassel: 2016 fanden im Auestadion zuletzt Deutsche Meisterschaften statt. Wir sammeln für Sie alle Infos in unserem Ticker:

+++ In Kassel sind übrigens alle bekannten Stars vertreten. Dazu zählen Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo, die amtierenden Europameister Gina Lückenkemper (100 Meter), der Speerwerfer Julian Weber und Mittelstrecklerin Konstanze Klosterhalfen.



Besonders zu beachten sein werden am Samstag und Sonntag die Sprinter Steven Müller (siehe Artikel oben) und Holly Okuku sowie Diskuswerfer Marius Karges. Außerdem mit dabei sind Eva Dieterich und Nina Voelckel (5000 Meter), Luis Oberbeck (800 Meter), Kira Wittmann und Julia Kellner (Dreisprung), Merle Homeier (Weitsprung), Michael Neuenroth (Hammer) sowie Philip Hennemuth und Jacob Geiß (100-Meter-Staffel).

+++ Was können wir bei den Meisterschaften in Hinblick auf die sportlichen Leistungen erwarten? Einiges, wie DLV-Cheftrainerin Annett Stein versichert: „Ich kann versprechen, dass die Mannschaft leistungsfähiger sein wird.“ Dafür sei im Vorfeld der WM in Budapest eine Leistungs-Bestätigungs-Norm eingeführt worden. Diese Norm müssen die Athleten für ein WM-Ticket „im Jahr 2023 erfüllen“, also „in zeitlicher Nähe zum Hauptwettkampf Budapest“, sagte Stein. Für die DLV-Asse, die im Auestadion am Start sind, reicht es also nicht, sich über das Weltranglisten-System des Weltverbandes World Athletics für die WM zu empfehlen.

+++ Am Samstag beginnen die Wettkämpfe gegen 12 Uhr, am Sonntag gegen 14 Uhr. Den Zeitplan für Samstag gibt es hier, den für Sonntag hier.

Was wo im Auestadion stattfindet © HNA

+++ Die Titelkämpfe finden zum dritten Mal in Kassel statt. Dieses Mal sind bereits vor den ersten Wettkämpfen am Samstag sämtliche Sitzplatzkarten verkauft. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) und die Stadt Kassel rechnen mit mindestens 12.000 Zuschauern pro Veranstaltungstag. Für beide Tage gibt es noch Stehplatzkarten an den Tageskassen.

+++ Einige der deutschen Stars dürften gute Erinnerungen an Kassel haben. Unter anderem Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) und Sprint-Königin Gina Lückenkemper (SCC Berlin) errangen ihre ersten nationalen Titel in Nordhessen.

+++ Bei den Deutsche Leichtathletik-Meisterschaften werden nicht nur Titel, sondern auch Tickets für die Weltmeisterschaften in Ungarns Hauptstadt Budapest vom 19. bis 27. August 2023 vergeben.

+++ 18 Sportarten tragen vom 6. bis zum 9. Juli ihre nationalen Meisterschaften aus. Dabei stehen insgesamt 36 Entscheidungen auf dem DM-Programm. Zwei von ihnen fallen bereits am Donnerstag und Freitag: Die Titelträger im Stabhochsprung der Männer und Frauen werden während der „Finals 2023 Rhein-Ruhr“ am Rheinufer von Düsseldorf gekürt.

Alle Infos zur Leichtathletik-DM im Themenspezial Wir sammeln für Sie alle Artikel, Fotostrecken und Ergebnisse der Leichtathletik-DM in einem Themenspezial. So bekommen Sie einen guten Überblick und verpassen keine wichtige Info.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Samstag (8. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 12:10 Hammerwurf F 12:30 Dreisprung F 12:35 1500 m HF 12:50 1500 m HF 13:08 800 m HF 13:18 800 m HF 13:40 400 m HF 13:58 Kugelstoßen F 14:00 400 m HF 14:18 Hochsprung F 14:25 100 m VL 15:00 100 m VL 15:28 Diskuswurf F 15:40 100 m Hürden HF 16:00 110 m Hürden HF 16:20 400m Hürden HF 16:48 400 m Hürden HF 16:53 Dreisprung F 17:10 100 m HF 17:20 100 m HF 17:32 Speerwurf F 17:37 3000 m Hindernis F 17:50 100 m Hürden F 18:00 110 m Hürden F 18:10 5000 m F 18:37 100 m F 18:45 100 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Sonntag (9. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 14:00 Hammerwurf F 14:10 4x100 m ZL 14:35 Weitsprung F 14:45 4x100 m ZE 15:05 Kugelstoßen F 15:52 200 m HF 16:10 Hochsprung F 16:20 Speerwurf F 16:25 200 m HF 16:50 400 m Hürden F 17:00 400 m Hürden F 17:10 1500 m F 17:35 1500 m F 17:49 400 m F 18:00 400 m F 18:08 800 m F 18:15 Diskuswurf\t F 18:18 800 m F 18:25 Weitsprung F 18:35 3000 m Hindernis F 18:55 5000 m F 19:30 200 m F 19:48 200 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo gibt es Tickets?

Stehplatz-Tickets für die Deutschen Meisterschaften können Zuschauer online oder auch an der Tageskasse kaufen. Diese hat am Samstag und Sonntag jeweils ab eine Stunde vor Beginn der Wettkämpfe geöffnet. Die Sitzplatztickets sind bereits ausverkauft.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Was darf ich mit ins Auestadion nehmen?

Im Stadion sind Rucksäcke bis zur Größe Din A4 erlaubt. Zudem darf jeder Zuschauer ein 0,5-Liter-Getränk in einer PET-Flasche mitbringen. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es aber auch Verpflegungsstände. Sollten Sie Tickets für die Haupttribüne haben, kann das Mitbringen eines Fernglases hilfreich sein, da sich die Weit- und Dreisprunganlage auf der gegenüberliegenden Stadionseite befindet.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wie komme ich zum Auestadion?

Die Parkplätze rund um das Auestadion können genutzt werden. Allerdings ist der große Parkplatz an der Eissporthalle gesperrt. Die Eintrittskarten zur DM gelten zudem auch als Fahrkarte im Kasseler ÖPNV.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo kann man die Meisterschaften mitverfolgen?



Wer nicht im Stadion live mit dabei ist, kann die Wettkämpfe hier im Liveticker mitverfolgen. Und natürlich im Fernsehen und in den Livestreams von ARD und ZDF. Die beiden TV-Sender berichten am Samstag (17.30 bis 19 Uhr) und am Sonntag (18 bis 20 Uhr) live. Außerdem bietet das Internet-Portal leichtathletik.de umfangreiche und aktuelle Informationen. Insgesamt sind nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 150 Journalisten für die Wettkämpfe akkreditiert.