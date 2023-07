Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Göttinger Oberbeck holt Gold über 800 Meter

Von: Claudia Feser, Martin Scholz, Marie Klement

Luis Oberbeck aus Göttingen holt Gold über die 800-Meter-Distanz. © Andreas Fischer

Am Wochenende (8. und 9. Juli) finden im Kasseler Auestadion die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften statt. In unserem Ticker finden Sie alle Infos und Ergebnisse vom Sonntag.

Kassel - Deutschlands Top-Leichtathletinnen und -Leichtathleten kehren nach sieben Jahren zurück nach Kassel: 2016 fanden im Auestadion zuletzt Deutsche Meisterschaften statt. Wir sammeln für Sie alle Infos in unserem Ticker (den Zeitplan finden Sie hier):

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Burkhardt ist Deutsche Meisterin über die 200-Meter-Distanz

+++ 19.52 Uhr: Diese letzte Entscheidung, sie ist mehr als knapp. Alexandra Burkhardt gewinnt in 23.36 Sekunden. Okuku belegt mit 23.89 Sekunden den letzten Platz.

+++ 19.51 Uhr: Im Stadion ist es komplett still. Dann ein „Auf geht‘s, Holly“-Ruf!

+++ 19.49 Uhr: Jetzt wartet zum Abschluss die Entscheidung über die 200-Meter-Distanz bei den Frauen. Schauen wir mal, wie sich Holly Okuku schlägt.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Mihambo gewinnt Gold - und verletzt sich

+++ 19.47 Uhr: Auch im Weitsprung steht die Siegerin fest - auch wenn die verletzt aufhören musste. Malaika Mihambo holt mit ihren 6,93 Metern Gold. Herzlichen Glückwund und gute Besserung!

+++ 19.41 Uhr: 200-Meter-Sieger Hartmann sitzt bei seinem Interview auf der Bahn. „Hätte ich gewusst, wie gut die Zeit ist, hätte ich den Arm nicht rausgenommen“, sagt er.

Joshua Hartmann gibt sein Interview im Sitzen. © Marie Klement

+++ 19.40 Uhr: In knapp 10 Minuten gibt es zum Abschluss dann noch das 200-Meter-Frauen-Finale der Frauen mit Holly Okuku.

+++ 19.38 Uhr: Luis Oberbeck holt sich gerade seine 800-Meter-Goldmedaille ab! Dafür gibt‘s nochmal einen extra dicken Applaus von den Zuschauern.

Steven Müller holt in Kassel Bronze. © Andreas Fischer

+++ 19.34 Uhr: Müller läuft Saisonbestleistung. Sieger Hartmann nicht nur Meisterschafts-, sondern auch Nationalen Rekord.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Hartmann rast über 200 Meter zu Gold

+++ 19.32 Uhr: Was ein Rennen. Müller wird in 20.70 Sekunden Dritter, holt also Bronze. Schnellster über die 200 Meter ist Joshua Hartmann (Köln) in 20.02 Sekunden. Glückwunsch von hier aus.

Joshua Hartmann nicht nur Meisterschafts-, sondern auch Nationalen Rekord. © Andreas Fischer

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Mihambo muss verletzt aufhören

+++ 19.31 Uhr: Mihambo verlässt, begleitet von den Sanis, verletzt das Stadion. Vom Publikum gibt es aufmunternden Beifall.

+++ 19.30 Uhr: Die Teilnehmer des 200-Meter-Finales stehen bereit. Mit dabei der Kasseler Steven Müller. Go for it, Steven!

+++ 19.27 Uhr: Mihambo wird derzeit behandelt. Ob sie weitermachen kann, ist also mehr als fraglich.

+++ 19.25 Uhr: Hier kommt das Zitat des Wochenendes: Der frisch mit Gold belohnte Florian Bremm wird gefragt, was er denn gegessen hat, um so schnell zu sein. Die Antwort: Pizza Diavola und eine Portion Nudeln hintendrauf.

+++ 19.24 Uhr: Schrecksekunde hier im Stadion: Malaika Mihambo verletzt sich beim Anlauf, fasst sich ans Knie, humpelt dann und sitzt jetzt neben der Bahn.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Jansen holt Diskus-Gold

+++ 19.22 Uhr: Nun steht fest: Deutscher Meister im Diskuswurf ist Henrik Jansen, der seine Weite von 63,93 Metern nicht mehr verbessern kann. Glückwunsch zum Titel!

+++ 19.21 Uhr: Um 19.30 Uhr sollen die Männer über die 200-Meter-Distanz an den Start gehen. Die Frauen folgen um 19.48 Uhr. In beiden Finals starten Läufer aus der Region (Steven Müller und Holly Okuku).

+++ 19.20 Uhr: Im Weitsprung sind wir bei Versuch vier von sechs. Dort führt weiter unangefochten Mihambo.

+++ 19.17 Uhr: Im Diskus-Wettbewerb gibt es einen neuen Führenden: Henrik Janssen aus Magdeburg (63,93 Meter). Der aus Bad Wildungen stammende Marius Karges (61,36 Meter) liegt auf Platz sieben.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Bremm gewinnt 5000-Meter-Krimi

+++ 19.12 Uhr: Eine knappe Viertelstunde sind die Läufer unterwegs - immer angefeuert vom Publikum, das sie hier ins Ziel trägt. Am Ende wird es ein gaaaaaaanz knappes Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich Florian Bremm in 13:35,63 Minuten vor Maximilian Thorwirth (13:35,70 Minuten) durchsetzt - und damit Gold gewinnt. Gratulation!

+++ 19.01 Uhr: Gleich werden die Männer hier über 5000 Meter an den Start gehen. Es folgen als letzte Wettkämpfe heute die Finalläufe über 200 Meter der Männer und der Frauen.

+++ 18.55 Uhr: Im Diskus-Finale führt derzeit Sven Richter (Erzgebirge) mit 62,70 Metern. Noch haben die Athleten aber drei Versuche.

+++ 18.47 Uhr: Meyer hatte auch schon den 5000-Meter-Lauf gewonnen. Doppel-Gold also.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Meyer läuft über 3000-Meter-Hindernis allen davon

+++ 18.46 Uhr: Beim 3000-Meter-Hindernislauf-Finale wird es im Stadion richtig laut. Und eine läuft allen davon: Lea Meyer (Leverkusen) sieht in 9:33,19 Minuten. Glückwunsch zu diesem Sieg!

+++ 18.38 Uhr: Malaika Mihambo setzt mit ihrem ersten Sprung direkt ein Zeichen - 6,93 Meter legt sie vor. Damit knackt sie die Olympia-Norm für Paris. Stark!

Malaika Mihambo setzt mit ihrem ersten Sprung direkt ein Zeichen. © Andreas Fischer

+++ 18.31 Uhr: Zahlreiche Trinkflaschen warten noch auf ihre Abholen. Damit keine Verwechslung aufkommt, hat jeder Eigentümer am Eingang einen Aufkleber mit einer Nummer bekommen, die auch auf der Trinkflasche klebt. Da wird es möglicherweise beim Abholen Schlangen geben.

Die Trinkflaschen-Orga läuft gut. © Claudia Feser

+++ 18.25 Uhr: Vor der Gegentribüne, auf der es richtig voll ist, startet gleich das Weitsprung-Finale der Frauen. Mit dabei ist Publikumsliebling Malaika Mihambo.

Luis Oberbeck ist nach seinem Sieg ein begehrter Interview-Partner. © Martin Scholz

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Ammann holt Gold über 800 Meter

+++ 18.22 Uhr: Auch die Frauen können schnell über die 800-Meter-Distanz. Und was ist das spannend im Schlussspurt. Platz 1 und damit die Gold-Medaille sichert sich hier in Kassel Alina Ammann (Esingen) in 2:01,42 Minuten. Damit Sie sehen können, wie knapp es war: Christina Hering läuft in 2:01,46 auf Platz 2, Majtie Kolberg in 2:01,52 Minuten auf Platz 3.

Alica Schmidt schreibt geduldig Autogramme. © Martin Scholz

+++ 18.10 Uhr: Auf der Haupttribüne wird Oberbeck von Freunden und Familie - alle in gelben Tshirts wie der Läufer - lautstark gefeiert. „Das Publikum war fantastisch“, sagt der Göttinger, der hier weiterhin laut beklatscht wird.

Den Athleten ganz nah. Gleich startet die Entscheidung im Diskus-Finale der Männer. © Claudia Feser

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Göttinger Oberbeck Deutscher Meister über 800 Meter

+++ 18.08 Uhr: Dieser Titel bleibt in der Region: Oberbeck holt auf der zweiten Runde auf - und kommt als erster über die 800 Meter ins Ziel. Seine Zeit: 1:47,48 Minuten. Gratulation von uns!

Luis Oberbeck auf dem Weg zur Goldmedaille. © Andreas Fischer

+++ 18.04 Uhr: Das nächste Finale steht an - mit einem Teilnehmer aus dem HNA-Gebiet: Luis Oberbeck (Göttingen) wird antreten.

+++ 18 Uhr: Die Stimmung im Auestadion ist weiter richtig, richtig gut. Mittendrin: das Jugendlager des Deutschen Leichtatheletik-Verbands. 77 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren aus allen Landesverbänden sind knapp eine Woche lang in Kassel, schauen sich die Meisterschaften an und erleben Workshops zusammen. Mit Trommeln, Tröten und großen Buchstaben fallen sie auf im Stadion. „Wir haben Buchstaben für verschiedene Sprüche dabei. Mehr als 200 Buchstaben-Karten sind es“, sagt Uta Götze, Leiterin des Jugendlagers. Noch bis Montag ist die Gruppe in der Kasseler Jugendherberge. „Die Gruppe wächst schnell zusammen. Die Kinder wollen einmal selbst bei einer Meisterschaft starten. Dann kennen sie sich schon ein bisschen untereinander.“

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Schier auf Platz 1 über 400 Meter

+++ 17.58 Uhr: Skadi Schier (Berlin) ist gestern schon im Halbfinale persönliche Bestzeit gelaufen. Heute steigert sie sich noch einmal und gewinnt in 51.82 Sekunden Gold. Herzlichen Glückwunsch!

+++ 17.55 Uhr: Auch die Frauen stehen für ihr 400-Meter-Finale dabei. Gerade werden die Athletinnen dem Publikum vorgestellt.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Sanders dominiert über 400 Meter

+++ 17.48 Uhr: Manuel Sanders aus Dortmund läuft über die 400 Meter nicht nur persönliche Bestleistung, sondern auch die schnellste Zeit und holt Gold. Glückwunsch!

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Hussong gewinnt im Speerwurf

+++ 17.46 Uhr: Im Speerwurf ist die Entscheidung gefallen: Mit 56,79 Metern gewinnt Christin Hussong.

+++ 17.44 Uhr: Hier steht auch schon das nächste Finale an - und zwar die 400 Meter der Männer. Der Aufbau läuft bereits.

+++ 17.42 Uhr: Jetzt gibt es auch die offiziellen Zuschauerzahlen: Samstag kamen 13.000 ins Stadion, am heutigen Sonntag sind es 14.200. Lob fürs Publikum gab es bisher von gleich mehreren Deutschen Meisterin, die sich nach ihrem Sieg bei den Zuschauern fürs Anfeuern bedankten.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Trost siegt über 1500 Meter

+++ 17.40 Uhr: Deutsche Meisterin wird nach einem spannenden Duell Katharina Trost in 4:09,05 Minuten vor Hannah Klein (4:09,88).

Die Sonne brennt nicht mehr erbarmungslos. Warm ist es trotzdem. © Marie Klement

+++ 17.38 Uhr: Oftmals ist man ja traurig, wenn die Sonne verschwindet. Heute ist es fast eine Wohltat. Denn hier sind Wolken aufgezogen. Schwül-heiß ist es weiterhin. Aber man brät nicht mehr ganz so von oben.

+++ 17.35 Uhr: Während sich das Speerwurf-Frauen-Finale dem Ende entgegen neigt, starten auf der Bahn die Frauen über 1500 Meter - und das Stadion kocht!

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Jungfleisch beste im Hochsprung

+++ 17.30 Uhr: Marie-Laurence Jungfleisch hat schon den Titel sicher, versucht im Hochsprung aber noch die 1,87 Meter zu knacken. Vergeblich. Nach 1,84 Metern ist Schluss. Glückwunsch zu Gold.

+++ 17.23 Uhr: Geraldine Otto und ihre Freundin und Trainingspartnerin Angela Wenning-Dörre haben sich im Auestadion getroffen - an ihrer alten Wirkungsstätte, wo sie jahrelang gemeinsam Sprint, auch in der Staffel, gelaufen sind. Beide sind für den KSV Hessen Kassel gestartet. Jetzt lebt Otto in Mannheim und Wenning-Dörre in Jena. Und selbstverständlich sind sie an beiden Tagen bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik im Auestadion dabei.

Geraldine Otto (rechts im Bild) und ihre Freundin Angela Wenning-Dörre haben sich im Auestadion getroffen. © Claudia Feser

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Probst sichert sich 1500-Meter-Titel

+++ 17.20 Uhr: Und noch eine Entscheidung: Die 1500-Meter-Distanz gewinnt Marius Probst (Wattenscheid) in 3:46,73 Minuten.

+++ 17.15 Uhr: Ralf Stiepelt aus Kassel war schon häufiger bei Leichtathletik-Großveranstaltungen. Die Atmosphäre im Auestadion findet er super. Was ihm nicht gefällt, sind die langen Schlangen beim Catering. „Das ist nicht gut organidiert“, sagt er. Auch bemängelt er fehlende Fahrradständer. Er ist mit den Rad zum Aurstadion gefahren und musste sein Rad an ein Reklameschild anschließen. Selbst alle Bauzäune vorm Stadion seien voller Räder gewesen, sagt er.

Ralf Stiepelt aus Kassel © Claudia Feser

+++ 17.10 Uhr: Bei den Männern steht als nächstes das 1500-Meter-Finale an.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Abuaku holt Gold über 400-Meter Hürden

+++ 17.03 Uhr: Nun gibt es über die 400-Meter-Hürden auch den Deutschen Meister: Joshua Abuaku (Frankfurt) siegt in 48.45 Sekunden. Das ist gleichzeitig persönliche Bestleistung. Stark!

+++ 16.56 Uhr: Die häufigste Frage heute: Gibt’s noch Schattenplätze auf den Stehtribünen? Diese Frage beschäftigt alle, die noch eine Stehplatzkarte kaufen wollen, sagt Tanja Wandel. Die 24-jährige Kasselerin sitzt an beiden Tagen im Kassenhäuschen vorm Stadion und verkauft die letzten freien Stehplatzkarten – alle mit Sonnengarantie.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Krafzik schnellste über 400-Meter-Hürden

+++ 16.50 Uhr: Und wieder ist eine Meisterin gekürt: Carolina Krafzik aus Sindelfingen siegt über 400-Meter-Hürden in 54.87 Sekunden. Heute Mittag hatte sie noch mit der Staffel über 4x100 Meter Silber gewonnen. Glückwunsch!

+++ 16.47 Uhr: Die Gegentribüne startet auch heute einen La-Ola-Versuch. Diesmal geht die Welle einmal durchs Stadion.

+++ 16.46 Uhr: Holly Okuku zeigt sich nach ihrem Lauf zufrieden: „Ich habe das Ziel Finale erreicht“, sagt sie.

Holly Okuku nach dem 200-Meter-Halbfinale. © Martin Scholz

+++ 16.42 Uhr: Während die Finals im Speerwerfen und Hochsprung bei den Frauen laufen, wird alles für die 400 Meter Hürden der Frauen (Finale) vorbereitet. Sind die durch, messen sich die Männer auf derselben Distanz.

+++ 16.37 Uhr: Auch für Leichtathletik-Laien ist es heute spannend. Überall gibt es etwas zu sehen. An der einen Ecke findet ein Wettkampf statt, auf der anderen Seite wärmen sich Athleten auf. Fotografen laufen umher. Helfer bauen Hürden auf und später wieder ab. Mittendrin fährt ein kleiner blauer Roboter-Flitzer durch das Stadion und sammelt Speer und Hammer ein – wie praktisch.

Nina Voelckel vom Laufteam Kassel, gestern noch unglücklich umgerannt worden beim 5000-Meter-Lauf, ist heute als Zuschauerin dabei. © Martin Scholz

+++ 16.36 Uhr: Insgesamt ist die Nordhessin, die für Wetzlar startet, die siebtschnellste Zeit gelaufen.

+++ 16.33 Uhr: Okuku wird mit 23.86 Sekunden zweite in ihrem Lauf (nach Louise Wieland, 23.46 Sekunden) - und zieht damit ins Finale ein.

+++ 16.24 Uhr: Der zweite 200-Meter-Lauf ist dann wieder mit nordhessischer Beteiligung: Holly Okuku wird dort starten.

+++ 16.22 Uhr: Während die Männer kurz Pause haben, stehen bei den Frauen gleich das Speerwurf-Finale und das 200-Meter-Halbfinale an.

+++ 16.21 Uhr: Steven Müller, noch immer schwer pumpend, sagt nach seinem Lauf: „Es ist irrsinnig warm heute. Aber meine Zeiten werden immer schneller, obwohl die Saison für mich ja eigentlich erst startet. Jetzt ist vorm Finale erstmal Kurieren angesagt.“

+++ 16.19 Uhr: Lange Schlange beim WGV-Stand, alle wollen ein Selfie oder Autogramm mit der nordhessischen Siebenkämpferin Carolin Schäfer.

Carolin Schäfer schreibt fleißig Autogramme. © Björn Friedrichs

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Gambetta steht oben auf dem Treppchen

+++ 16.17 Uhr: Wir haben eine weitere Deutsche Meisterin: Sara Gambetta siegt mit einer Weite von 18,51 Metern. Die 30-Jährige gewann damit ihren dritten DM-Titel nacheinander. Wir gratulieren.

+++ 16.16 Uhr: Die Ergebnisse aller Starter und Starterinnen gibt es übrigens auf leichtathletik.de.

+++ 16.12 Uhr: Es geht Schlag auf Schlag weiter: Die Frauen starten gleich in ihr Hochsprung-Finale. Gerade werden die Athletinnen vorgestellt.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Batz holt Gold im Weitsprung

+++ 16.10 Uhr: In einem spannenden Weitsprung-Finale setzt sich Simon Batz (7,97 Meter) vor Luka Herden (7,91 Meter) durch. Vor dem letzten Sprung lag Batz noch auf Rang fünf. Jetzt hat er Gold. Herzlichen Glückwunsch!

+++ 16.06 Uhr: Müller läuft mit 20.95 Sekunden Saisonbestleistung - und gewinnt gleichzeitig seinen Lauf. Nach allen drei Läufen steht damit auch fest, dass er die zweitschnellste Zeit in diesem Halbfinale gelaufen ist - und sich den Einzug ins Finale gesichert hat.

Der Kasseler Steven Müller läuft mit Saisonbestzeit ins Finale. © Andreas Fischer

+++ 16.05 Uhr: Steven Müller, der hier im Auestadion trainiert und in der Stadt studiert, wird vom Kasseler Publikum lautstark empfangen. Schauen wir mal, wie er sich schlägt.

+++ 16.03 Uhr: Bei den Weitspringern gibt es einen neuen Führenden: Siemon Batz schiebt sich mit seinem letzten Versuch und 7,97 Metern auf Platz 1.

+++ 15.54 Uhr: Das 200-Meter-Halbfinale der Männer ist gestartet. Im dritten Lauf wird der Kasseler Sprinter Steven Müller mitmischen.

+++ 15.50 Uhr: Es ist unglaublich heiß - selbst im Sitzen. Dementsprechend lang ist die Schlange am Eisstand.

Die Schlange am Eisstand ist lang. © Claudia Feser

+++ 15.45 Uhr: 30 Helferinnen und Helfer vom ASB Regionalverband Kassel-Nordhessen sind heute im Auestadion vor Ort. „Bisher haben wir trotz Hitze noch relativ wenig zu tun. Mal sehen, wie es in den späteren Stunden wird, wenn die Leute wirklich viel Sonne abbekommen haben“, sagt Einsatzleiter Dirk Reimann. Gestern hatte sein Team einige Wärmepatienten, aber auch verletzte Sportlerinnen und Sportler, um die sich die ASB-Leute kümmern mussten. „Wir sind auch heute für alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Reimann. Aber die Sanitäterinnen und Sanitäter haben auch Spaß: „Es ist ein tolles Ereignis, die Menschen sind sehr nett und entspannt.“

Das ASB-Team bei der Arbeit. © Anna Weyh

+++ 15.38 Uhr: Vor dem Bereich, in dem es zu den Siegerehrungen geht, ist einiges los. Die Fans kommen hier ihren Idolen ganz nah.

Die Staffel-Damen warten auf die Siegerehrung. © Claudia Feser

+++ 15.40 Uhr: Autogramm-Jäger aufgepasst: Sören Klose, Christoph Gleixner und Michael Neuenroth geben ab 16.15 Uhr Autogramme am WGV-Stand. Fotos mit den Athleten dürfen natürlich auch gemacht werden.

Prominenz auf der Aufwärmstrecke: Alexandra Burghardt - hier mit Pamela Dutkiewicz-Emmerich - bereit sich auf die 200 Meter vor. © Torsten Kohlhaase

+++ 15.38 Uhr: Im Finale der Kugelstoßerinnen führt derzeit Sara Gambetta aus Halle mit 18,51 Metern deutlich.

+++ 15.36 Uhr: Trost für Platz 4: Pamela Dutkiewicz-Emmerich trifft Johanna Bechthold aus ihrem Heimatverein TV Wattenscheid. Die hat gerade mit der Staffel Bronze um zwei Hundertstel verpasst. Mit auf dem Bild ist Bechtholds Freund.

Pamela Dutkiewicz-Emmerich trifft Johanna Bechthold aus ihrem Heimatverein TV Wattenscheid. Mit auf dem Bild ist Bechtholds Freund. © Torsten Kohlhaase

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Klose holt Gold im Hammerwerfen

+++ 15.27 Uhr: Wir haben einen weiteren Deutschen Meister gekürt: Sören Klose sichert sich mit 73,90 Metern die Goldmedaille im Hammerwerfen. Glückwunsch!

+++ 15.24 Uhr: Die Siegerinnen der 100-Meter-Frauenstaffel, Leonie Kluwig, Michelle Janiak, Nadine Leetz und Gina Lückemkemper, feiern mit einem Selfie kurz vor der Siegerehrung ihre Gold-Medaille.

Selfie-Time bei den Staffel-Siegerinnen aus Berlin. © Martin Scholz

+++ 15.17 Uhr: Siebenkämpferin Carolin Schäfer, die aus Nordhessen stammt, ist heute im Stadion. Auch wenn sie sportlich nicht mitmischt, ist sie gefragt - als Interview-Partnerin und Autogramm-Geberin.

Carolin Schäfer im Interview. © Marie Klement

+++ 15.10 Uhr: Auf dem Aufwärmplatz ist zwischen Werder und HSV die Rivalität überschaubar. Die Zelte stehen direkt gegenüber.

Blick auf den Aufwärmplatz. © Torsten Kohlhaase

+++ 15.03 Uhr: Während sich die Frauen aufs Kugelstoßen-Finale vorbereiten, werden die Männer gleich ins Halbfinale über die 200-Meter-Distanz starten.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Berlinerinnen gewinnen 4x100-Meter-Staffel

+++ 15 Uhr: Die Siegerinnen über die 100-Meter-Staffeldistanz stehen fest: Berlin mit Gina Lückenkemper gewinnt vor den Läuferinnen aus Wattenscheid.

Die Physios haben ordentlich zu tun in den Zelten. © Torsten Kohlhaase

+++ 14.56 Uhr: Vor der Gegentribüne hat man den besten Blick auf die Weitspringer. Luka Herden aus Münster führt dort derzeit mit einer Weite von 7,76 Metern.

+++ 14.48 Uhr: Die Nordtribüne ist noch sehr leer, aber ganz nah dran am Geschehen. Leider aber auch direkt in der Sonne.

Viel Platz gibt es auf der sehr heißen Nordtribüne. © Claudia Feser

+++ 14.43 Uhr: Helme aller Art dürfen auch nicht mit rein ins Stadion. Und so wächst die Sammlung vor den Eingängen munter.

Helme aller Art müssen heute draußen bleiben. © Claudia Feser

+++ 14.38 Uhr: Im Staffelwettbewerb bei den Frauen wird im zweiten Lauf auch Gina Lückenkemper an den Start gehen. Sie war gestern der Konkurrenz hier schon davon gelaufen.

+++ 14.35 Uhr: Beim Gang ins Stadion sind nur maximal 0,5 Liter-PET-Flaschen erlaubt. Der Rest muss draußen bleiben oder wird am Eingang abgestellt. Unser Bild zeigt den Haupteingang.

Nicht alle Getränkeflaschen dürfen mit ins Auestadion genommen werden. © Claudia Feser

+++ 14.33 Uhr: Während sich auch die Frauen für die 100-Meter-Staffel-Distanz bereit machen, startet bei den Männern das Weitsprung-Finale.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wattenscheider Herren siegen über 4x100 Meter

+++ 14.30 Uhr: Der erste Titel des Sonntags ist vergeben - an die TV Wattenscheid 01 siegt über die 4x100-Meter-Staffel-Strecke.

+++ 14.13 Uhr: Sören Klose aus Frankfurt setzt beim Hammerwerfen ein erstes Zeichen - mit einer Weite von 73,90 Metern. Dafür gibt‘s extra Applaus vom Publikum.

+++ 14.10 Uhr: Auf dem Veranstaltungsgelände ist deutlich mehr los als gestern. An allen Eingängen haben sich lange Schlangen gebildet. Von der Hitze lassen sich die Zuschauer also nicht abhalten.

+++ 14.06 Uhr: Auf der Bahn vor dem Pressebereich machen sich die 100-Meter-Staffelläufer bereit. Sie sollen um 14.10 Uhr starten.

Die Staffelläufer kurz vor dem Start © Marie Klement

+++ 14.01 Uhr: Und da ist es auch schon so weit. Die ersten Hammer fliegen.

+++ 13.57 Uhr: Los geht es heute übrigens mit dem Hammerwurf-Finale der Männer. Den kompletten Zeitplan finden Sie hier.

+++ 13.55 Uhr: Moderator Florian Weber prüft schonmal das Publikum. „Seid ihr alle da?“ Der erste Jubel bestätigt es.

Wer kann, sucht sich heute einen Schattenplatz - so wie hier auf der Südtribüne. © Marie Klement

+++ 13.42 Uhr: Im Stadion ist noch viel Platz auf den Rängen. Glück haben alle, die einen Schattenplatz ergattert haben. Denn: Heute ist es noch wärmer als gestern. 32 Grad meldet der Deutsche Wetterdienst aktuell.

Vor dem Stadion warten die Zuschauer geduldig auf Einlass. © Claudia Feser

+++ 13.34 Uhr: Vor dem Auestadion ist ordentlich Trubel, an den Eingängen werden die Schlangen länger.

+++ Kleiner Nachtrag zum Samstag: Am Abend gab es noch einen Empfang der Stadt Kassel im Auestadion zur Leichtathletik-DM Im Bild (von links) die Verantwortlichen Kassels Sportdezernent Dirk Stochla, Jürgen Kessing (Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes), Idriss Gonschinska (Vorstand Leistungssport und Vorsitz des DLV), Dr. Andrea Fröhlich (Leiterin Sportamt Kassel), Klaus Schuder (Präsident Hessischer Leichtathletik-Verband). Sie freuen sich über den ersten erfolgreichen Tag der Leichtathletik DM in Kassel.

(Von links) Kassels Sportdezernent Dirk Stochla, Jürgen Kessing (Präsident des Deutschen Leichtathletik-Verbandes), Idriss Gonschinska (Vorstand Leistungssport und Vorsitz des DLV), Dr. Andrea Fröhlich (Leiterin Sportamt Kassel), Klaus Schuder (Präsident Hessischer Leichtathletik-Verband) beim Empfang am Samstagabend im Auestadion. © Pia Malmus

+++ Am Sonntag starten die Wettkämpfe um 14 Uhr. Dann werden wir pünktlich für Sie am Start sein.

Was wo im Auestadion stattfindet © HNA

+++ 18 Sportarten tragen vom 6. bis zum 9. Juli ihre nationalen Meisterschaften aus. Dabei stehen insgesamt 36 Entscheidungen auf dem DM-Programm. Zwei von ihnen fielen bereits am Donnerstag und Freitag: Die Titelträger im Stabhochsprung der Männer und Frauen wurden während der „Finals 2023 Rhein-Ruhr“ am Rheinufer von Düsseldorf gekürt.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Der Zeitplan für Sonntag (9. Juli 2023)

Zeit Männer Frauen 14:00 Hammerwurf F 14:10 4x100 m ZE 14:35 Weitsprung F 14:45 4x100 m ZE 15:05 Kugelstoßen F 15:52 200 m HF 16:10 Hochsprung F 16:20 Speerwurf F 16:25 200 m HF 16:50 400 m Hürden F 17:00 400 m Hürden F 17:10 1500 m F 17:35 1500 m F 17:49 400 m F 18:00 400 m F 18:08 800 m F 18:15 Diskuswurf\t F 18:18 800 m F 18:25 Weitsprung F 18:35 3000 m Hindernis F 18:55 5000 m F 19:30 200 m F 19:48 200 m F

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo gibt es Tickets?

Stehplatz-Tickets für die Deutschen Meisterschaften können Zuschauer online oder auch an der Tageskasse kaufen. Diese hat am Samstag und Sonntag jeweils ab eine Stunde vor Beginn der Wettkämpfe geöffnet. Die Sitzplatztickets sind bereits ausverkauft.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Was darf ich mit ins Auestadion nehmen?

Im Stadion sind Rucksäcke bis zur Größe Din A4 erlaubt. Zudem darf jeder Zuschauer ein 0,5-Liter-Getränk in einer PET-Flasche mitbringen. Auf dem Veranstaltungsgelände gibt es aber auch Verpflegungsstände. Sollten Sie Tickets für die Haupttribüne haben, kann das Mitbringen eines Fernglases hilfreich sein, da sich die Weit- und Dreisprunganlage auf der gegenüberliegenden Stadionseite befindet.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wie komme ich zum Auestadion?

Die Parkplätze rund um das Auestadion können genutzt werden. Allerdings ist der große Parkplatz an der Eissporthalle gesperrt. Die Eintrittskarten zur DM gelten zudem auch als Fahrkarte im Kasseler ÖPNV.

Leichtathletik DM 2023 in Kassel: Wo kann man die Meisterschaften mitverfolgen?



Wer nicht im Stadion live mit dabei ist, kann die Wettkämpfe hier im Liveticker mitverfolgen. Und natürlich im Fernsehen und in den Livestreams von ARD und ZDF. Die beiden TV-Sender berichten am Samstag (17.30 bis 19 Uhr) und am Sonntag (18 bis 20 Uhr) live. Außerdem bietet das Internet-Portal leichtathletik.de umfangreiche und aktuelle Informationen. Insgesamt sind nach Angaben des Deutschen Leichtathletik-Verbandes 150 Journalisten für die Wettkämpfe akkreditiert.