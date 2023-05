Motocross in Meckbach: Tischendorf taucht auf Treppchen auf

Hoch über den Hügeln von Meckbach: Große Sprünge schaffen die Zweiradfahrer bei den Rennen an der Ludwigsauer „Sommerseite“. Insgesamt gingen 350 Fahrer in den verschiedenen Leistungskategorien an den Start. Fotos Friedhelm Eyert © Friedhelm Eyert

Zwei Tage bestes Wetter, zwei Tage Rennfieber: Der MSC Meckbach bot am Wochenende wieder einmal Motocross vom Feinsten. Die Wertungsläufe waren mit Spannung garniert.

Meckbach – Fast 1000 Zuschauer an beiden Tagen ließen sich das Spektakel nicht entgehen. Die Motorsportfans staunten über das Können der Sportler, vor allem bei den Sprüngen im oberen Bereich. Bis zu zehn Meter schafften die Besten bei entsprechender Pistenpräparierung.

350 Motocrosser- und Motocrosserinnen gingen in Meckbach an den Startblock. Und sie zeigten bärenstarke Leistungen. Bester Fahrer aus Meckbach war Sven Tischendorf, der zum guten Schluss als Dritter in der MSR-Masters-Aufbauklasse auf das Treppchen kam. Die anderen platzierten sich alle ab Rang neun. „Für uns als Ausrichter haben wir schon bessere Ergebnisse gesehen“, sagte Tina Karges, Tochter von MSC-Ikone Günter Siebert, der in der MX 40 plus-Klasse ins Ziel kam, auch wenn es nur Platz 32 war. Schließlich war er mit 67 Jahren der älteste Teilnehmer. Aus der Familie Siebert ging auch Enkeltochter Hannah an den Start. Sie wurde immerhin 18. bei den Jüngsten.

Ohnehin reichte es für die meisten bei zwei Wertungs-Zeitläufen nicht zu einer Platzierung unter den Top Ten. Für die meisten bedeutet ein Motocross-Wettbewerb dassselbe, was für einen Läufer ein Marathon ist – das Ankommen zählt. Die sportliche Herausforderung ist es überdies allemal wert.

Die Fahrer in Meckbach kamen aus ganz Deutschland. Tim Bieber (24) zum Beispiel, Masterfahrer aus Goldbach bei Aschaffenburg, erreichte in der Quali Rang neun. „Das war gar nicht so schlecht“, bewertete er seine Ausgangslage für die Rennläufe. Platz 17 im ersten Lauf folgte aber ein Sturz im zweiten. Ein leichter Crash nur – es gab Prellungen an Rücken und Schulter.

Zusammen mit seinem Hund Tuja humpelte er danach durch das Fahrerlager – die meisten waren im Wohnmobil angereist und campten am Wochenende in Meckbach – und ließ sich Eisbeutel geben. Auch wenn er in der „Master“-Klasse fährt, ist Tim noch lange kein Motocross-Profi. Er arbeitet als Projektmanager in der Bürobranche. Und er stammt aus einer sportlichen Familie.

Sein Vater Andreas war früher Ringer. Er kämpfte für den AC Goldbach in der Bundesliga an der Seite von Weltmeister Alexander Leipold und war später auch im Vorstand des Vereins.

Für Jacob Reibeholz (20) aus Blankenhain in Thüringen war es der erste Start in Meckbach. Seit drei Jahren fährt er Motocross. „Sechs bis sieben Rennen im Jahr“. sagt er. Sowohl Bieber als auch Reibeholz finden die Strecke in dem Ludwigasuer Ortsteil sehr anspruchsvoll: „Es sind lange Schleifen, dann wieder kurze Spitzkehren, die entsprechend angefahren werden müssen“, erläutert Reibeholz. Auch wenn er im Mittelfeld landet, soll der Start in Meckbach keine Eintagsfliege für ihn sein. Im nächsten Jahr will er wiederkommen – wie so viele Fahrer, für die Meckbach ein Higlight in der Serie ist.

Übrigens: Bester Fahrer war Eric Schoenburg aus Spaichingen. Er schaffte gleichzeitig die schnellste Rundenzeit: 1,33 Minuten.

(Hartmut Wenzel)

Begeisterte Zuschauer: An beiden Tagen kamen fast 1000 Motorfans. © Friedhelm Eyert

Crash im zweiten Lauf: Tim Bieber. © Friedhelm Eyert

Enkelin von MSC-Ikone Siebert: Hannah Karges . © Friedhelm Eyert