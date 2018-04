Abschied mit zwei Niederlagen

Hofgeismar: Angesichts des praktisch schon seit drei Wochen feststehenden Abstiegs, und angesichts seiner personellen Nöte brachte Tischtennis-Oberligist TTC Hofgeismar bei den letzten beiden Spielen zumindest solide Leistungen in Mittelhessen an die Tische.

Bad Homburg II - TTC Hofgeismar 9:3, Gießener SV - TTC Hofgeismar 9:6. Im Bad Homburg genossen die TTC-er das Privileg, in einer Bundesliga-Arena antreten zu können, denn die Halle (verlegter Boden, etc.) war bereits für das Match des Bad Homburger Zweitligateams am nächsten Tag gegen Borussia Dortmund - Endstand 6:4 für Bad Homburg - hergerichtet.

Der noch verletzte Louis Sonnabend hatte die Reise nach Bad Homburg mitgemacht, so dass Timo Binder am unteren Paarkreuz antreten konnte. Binder verlor leider knapp im Entscheidungssatz, genauso, wie kurz danach Karol Prus-Strowski gegen den Sohn der deutschen Trainerlegende Helmut Hampl, Björn Hampl. Stark hielt sich TTC-Präsident und Joker Dittmar Knittel gegen eines der größten deutsch Schülertalente Tayler Fox. Insgesamt war gegen die in Bestbesetzung angetretenen Gastgeber aber kein Punktgewinn möglich.

Nach einer feuchtfröhlichen Nacht, die zum Saisonabschluss in Gießen absolviert wurde, trat Hofgeismar am frühen Nachmittag beim Gießener SV an. Die Gastgeber, die in Hofgeismar wegen Stromausfall das Spiel abgebrochen hatten, stachelten Mannschaftsführer Tobias Knittel & Co. dann nochmals zu einer starken Leistung an. Spitzenspieler Prus-Strowski punktete genau wie Tobias Knittel doppelt, beide hatten aber im gemeinsamen Doppel nicht das Glück auf ihrer Seite.

Hätten die Gäste einen Zähler mitgenommen, hätte man Gießen noch auf den Abstiegs-Relegationsrang „verbannt“.

Punkte: Prus-Strowski/T. Knittel, Prus-Strowski (3), T. Knittel (3), Möller und Binder. (zvz)