Alle drei sind richtig gut drauf

Schwalm-Eder. Eitel Sonnenschein herrscht im tiefen Winter bei den heimischen Tischtennis-Hessenligisten. Denn: Sowohl der TSV Besse wie auch Eintracht Felsberg und die TTG Morschen/Heina waren in der Hinrunde der Saison 2017/18 überaus erfolgreich unterwegs. In fünf Schlaglichtern beleuchten wir deren Aufschwung und loten ihre Perspektiven aus.

Aufwind in allen Hallen

Plötzlich läuft es richtig gut. Allen voran beim bestens aufgestellten TSV Besse, der nach dem Abstieg aus der Oberliga in der Hessenliga alle Spiele souverän gewann und mit einem Vier-Punkte-Polster an der Spitze thront. Auch beim doppelstarken Liga-Konkurrenten TSV Eintracht Felsberg flutscht es. Die Edertaler gaben nach der Auftakt-Derby-Niederlage nur noch eine Partie (stark ersatzgeschwächt) ab und arbeiteten sich mit überzeugenden Auftritten in die Spitzengruppe vor. Was gleichfalls für das variable Damen-Quintett der TTG Morschen/Heina gilt, das nach einem 2:4-Punkte-Start mit sechs Siegen in Folge den zweiten Tabellenplatz erklomm.

Vater und Sohn

Kontinuität zahlt sich aus. Bei den Edermündern sind die Pfaffs ein bestens eingespieltes Gespann. Manfred Pfaff zieht als Teamchef die Fäden, ist nie um einen flotten Spruch verlegen und hat kreative Ideen. So auch die, seinem Sohn Sebastian, dem langjährigen TSV-Kapitän, die Position als Nummer eins im Sextett als Wasik-Nachfolger anzuvertrauen. Mit durchschlagendem Erfolg, denn „Basti“ sprang immer selbstbewusster mit 14:3-Einzelsiegen in die Bresche.

Vater und Töchter

Was wäre die TTG Morschen/Heina ohne ihr Bey-Trio? Vater Günther Bey, ist als Fahrer bei Auswärtsspielen und als Coach an der Bande für die gute Einstellung auf die jeweiligen Kontrahentinnen verantwortlich. „Das klappt“, so der Kreisliga-Spieler, „reibungslos.“ Was auch für die Beratung seiner beiden Töchter gilt. Die sind mit 22-Einzelerfolgen wichtige Stützpfeiler des TTG-Quintetts: Annabelle Bey im Spitzenpaarkreuz, Malena Bey dahinter. Und beide gemeinsam, ebenfalls sehr erfolgreich (nur einer Niederlage), im Doppel.

Familiäres WohlfühlRezept

Eintracht steht nicht nur im Vereinsnamen. „Wir haben eine Top-Gemeinschaft, viel Spaß und Harmonie, keiner bekommt Geld“, beschreibt Thomas Jung das familiäre Wohlfühlrezept der Felsberger. Dass er selbst derzeit im Einzel mit 10:1-Siegen und im Doppel (8:1 mit Thilo Leis) kaum zu schlagen ist, kann der Modehaus-Chef schwer erklären:„ Ich trainiere weniger und gewinne mehr!“ Sorgen bereitet nur der seit Jahren fehlende Tischtennis-Nachwuchs, da in der Drei-Burgenstadt traditionell Handball und Fußball einen höheren Stellenwert haben.

Aufstieg obligatorisch

Die Frage, ob der TSV Besse im Falle der (sehr wahrscheinlichen) Meisterschaft erneut das „Wagnis Oberliga“ in Angriff nehmen würde, stellt sich nicht mehr für die Edermünder. Die müssen als Meister einfach, denn das neue Regelwerk lässt keine Wahl. „Wir werden uns frühzeitig darüber unterhalten, ob wir das mit ähnlicher Besetzung angehen können oder ein verstärktes Team aufbieten“, erläutert Teamchef Pfaff.

Nach oben blicken kann auch die TTG Morschen/Heina, denn ihr überraschender zweiter Tabellenplatz würde am Saisonende zur Aufstiegsrelegation in die Oberliga berechtigen. Und Günter Bey wäre bereit, mit seinen Mädels auch durch diese Tür zu gehen. An der ist Eintracht Felsberg aktuell als Tabellendritter dicht dran, doch die Edertaler - mit Saisonziel Klassenerhalt gestartet - sehen sich in der Hessenliga gut aufgehoben.

Von Reinhold Döring