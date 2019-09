Beim Favoriten war für SV Ermschwerd nichts drin

Tischtennis-Hessenliga

+ © Eckehard Meyer Vier Matchbälle verpasst: Jiri Tomaniec(Bild) verpasste mit Dusan Snasel den Ehrenpunkt. © Eckehard Meyer

Besse - Außer Spesen wirklich nichts gewesen. Mit dieser Erkenntnis traten die Tischtennisspieler des SV Ermschwerd am Sonntag die Heimreise vom Auswärtsspiel beim TSV Besse an. Der erste Auftritt in der Hessenliga ging für den Aufsteiger beim Titelfavoriten glatt mit 0:9 verloren. Nach nur zwei Stunden war der Erfolg für den Oberliga-Absteiger unter Dach und Fach.