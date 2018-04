Besse kann Meisterschaft und Aufstieg perfekt machen

Schwalm-Eder. Die Zeit für die Entscheidung ist reif: Der TSV Besse will die Tischtennis-Hessenligameisterschaft im Nordhessen-Derby beim TSV Ihringshausen wasserdicht machen. Gleichzeitig erwartet der TSV Eintracht Felsberg den Tabellenzweiten FV Horas Fulda zum Verfolger-Duell.

TSV Eintracht Felsberg – FV Horas Fulda (Sa. 18 Uhr). Der Aufstiegs-Relegationsplatz steht auf dem Spiel, wenn sich die mit sieben Minuszählern belasteten Fuldaer in der Felsberger Halle vorstellen. Mit einem Erfolg könnte die Eintracht (neun Minuspunkte) mit den Tabellenzweiten gleichziehen. Doch Eintracht-Kapitän Thilo Leis ist trotz Bestbesetzung skeptisch: Weil sein Team beim letzten Vergleich mit 1:9 nicht gut aussah und weil die Gäste alle Rückrunden-Partien bis auf das 8:8 gegen Besse gewannen. Dabei konnten die Domstädter sich auf ihr überragendes Top-Paarkreuz mit Michael Schneider und Sebastian Oehlmann, die in der Rückrunde ungeschlagen blieben, stützen. Da werden die Felsberger ihre Doppelstärke in die Waagschale werfen und auf Einzelgewinne in den übrigen Paarkreuzen hoffen müssen.

TSV Ihringshausen – TSV Besse (Sa. 18 Uhr). Die ungeschlagenen Edermünder reisen mit Meistersekt im Gepäck zum Drittletzten. „Wir wollen die Meisterschaft endgültig unter Dach und Fach bringen“, unterstreicht Kapitän Sebastian Pfaff. Schon ein Teilerfolg würde die Korken knallen lassen. Die Achilles-Ferse der Gastgeber ist vorn, wo Daniel Drechsler und David Pravych nur wenige Einzel in der Rückrunde gewinnen konnten. Dafür überzeugte Jonas Wollenhaupt in der Mitte, wo Mateusz Kaszuba, Stas Blumhardt und der oft aufrückende Peter Beck für eine 20:0-Bilanz sorgten. Im unteren Paarkreuz ist Antonio Diaz-Breidenstein stark einzuschätzen, der bei der 1:9-Hinspiel-Niederlage seines Teams den Ehrenpunkt gegen Leon Wicke erkämpfte. Diesmal soll Moritz Beinhauer im unteren Paarkreuz für den TSV antreten.

Hessenliga-Nord Damen

KSG Haunedorf – TTG Morschen/Heina (Sa. 15 Uhr). Nach der unglücklichen 6:8-Niederlage gegen Richelsdorf wird es schwierig für die TTG-Damen, noch einmal in den Kampf um den zweiten Tabellenplatz einzugreifen. Den hat derzeit die KSG Haunedorf mit drei Zähler Vorsprung auf die Morschenerinnen inne. Die plagen arge personelle Probleme, denn Heike Grebe und Maria Knierim fallen kurzfristig aus. „Noch wissen wir nicht, wie wir das lösen. Es kann sogar passieren, dass wir zu dritt anreisen müssen“, sieht Kapitänin Lisa Ellrich die Chancen bei der KSG trotz des 8:5-Hinspielsieges erheblich geschmälert. (zrh)