Christine Engel gewinnt Titel im Einzel und Doppel

Calden. Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Damen und Herren in Calden trumpften die Schwalm-Eder-Akteure mit fünf Einzeltiteln auf.

Bezirksoberliga-Spielerin Christine Engel des TSV Eintracht Felsberg dominierte die offene Klasse mit vier Siegen und 12:0-Sätzen. Und holte sich im Doppel mit Tina Acker (Sterzhausen) mit 3:0 gegen Morozov/Heckmann (Vöhl/SVH Kassel) ihren zweiten Bezirkstitel.

Im Herren-Doppel der offenen Klasse wurden der Besser Leon Wicke und Niklas Hilgenberg (SVH Kassel) nach einem engen 2:3 gegen das Niestetaler Hessenliga-Duo Ciepluch/Klee Zweite.

Beide Titel in der B-Klasse räumte der Felsberger Alexander Abdo ab: Als Einzelsieger (3:0 über den Bottenhorner Peter Waldhardt) und im Doppel an der Seite des Röhrenfurthers Andreas Schnabel (3:2 gegen den Todenhäuser Matthias Orth mit Dirk Hohmann aus Albungen).

Ebenso gingen die Doppeltitel in der C-Klasse durch Tim Lengemann/Steffen Rininsland (Röhrenfurth/Treysa), in der D-Klasse durch Jürgen Albert (Elfershausen) mit dem Baunataler Marcel Jablonski und in der Damen-C-Klasse durch Michelle Ziegler/Karin Lange (Zimmersrode/Baunatal) in den Schwalm-Eder-Kreis.

Gill erneut erfolgreich

Besonders erfolgreich agierten die Routiniers. Allen voran Wolfgang Gill (Todenhausen), der in der Ü 65 seinen Titel mit einem 3:0-Endspielsieg über den Richelsdorfer Hans-Otto Schaper verteidigte. Und im Doppel mit dem Einzeldritten Eugen Wolf (Ottrau/B.) einen 3:0-Finalerfolg gegen Schaper/Laudemann (Richelsdorf/Nentershausen) nachlegte. Ü 70-Bezirksmeister wurde Otto Plamper (Sebbeterode/W.) mit einem 3:0-Endspielsieg über Manfred Werner (Wenigenhasungen).

Im Doppel musste sich Plamper an der Seite des Leimsfelders Hans-Georg Knapp (0:3 gegen Werner und den Waberner Werner Schwarz) mit dem zweiten Rang begnügen. In der Ü 80 verteidigte Hans Brethauer (Ottrau/B.) seinen Titel mit makelloser 3:0-Bilanz. Zweiter wurde Karl Lengemann (Ost-/Mosheim). Gemeinsam setzten sich Brethauer/Lengemann mit 3:1 gegen die Burghasunger Strassberger/Wicke durch.

In der Ü 40 schrammte Andy Zimmermann mit einer 2:3-Endspielniederlage gegen den Weiteröder Mario Oeste knapp am Titel vorbei. Dafür war der Felsberger im Doppel mit Oeste beim 3:1-Finalsieg gegen Bretzke/Strube (Ihringshausen/Sterzhausen) ebenso nicht zu schlagen wie beim Mixed-Titelgewinn neben Anne Maier (Vöhl).

Den starken Gesamteindruck des heimischen Aufgebots rundeten die dritten Einzel-Ränge von Alexander Abdo in der Herren A-Klasse, von Alisa Walter (Altenbrunslarer/W.) in der Damen-B-Klasse, von Michelle Ziegler (Zimmersrode) in der Damen-C-Klasse sowie von Chris Kurz (Spangenberg) in der Herren-E-Klasse ab.(zrh)