Dirk Meyer schafft bei Weltmeisterschaft in Las Vegas den Einzug in die Hauptrunde

Las Vegas/Edermünde. Ziel voll erreicht: Bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften der Senioren in Las Vegas schaffte Dirk Mayer als überzeugender Gruppensieger im Einzel und Doppel jeweils unbezwungen den Einzug in die zweite Hauptrunde.

Und damit exakt das, was er sich für seine dritte WM-Teilnahme im US-Bundesstaat Nevada vorgenommen hatte. Dort, im riesigen Convention-Center, kämpften über 5500 Teilnehmer aus 65 Nationen an mehr als 200 Tischen um die Titel.

In der Einzel-Konkurrenz der Klasse 50 bis 54, in die Mayer mit drei Siegen gestartet war, blieb er mit einer 2:3-Niederlage in der K.o.-Phase am späteren Viertelfinalisten Dmitry Abramenko aus Israel hängen. Dabei setzte der Oberliga-Akteur des TSV Besse zunächst die ersten Sätze mit 9:11 und 6:11 in den Sand, schafft dann aber mit 11:7 und 12:10 den Satzausgleich. Im entscheidenden fünften Durchgang war jedoch mit 2:11 der Tank des kompromisslosen Angriffsspielers leer.

Zwei Siege im Doppel

Mayers Reisegefährte, der Ex-Besser Regionalliga-Akteur Uwe Krahn, überstand die 2. Runde mit einem 3:0-Sieg über Lars Eriksson (Schweden), unterlag anschließend aber unglücklich mit 2:3 (11:13 im fünften Satz) gegen Tuan Le (USA). Weltmeister in dieser Klasse wurde der schwedische Top-Favorit Jörgen Persson, der mit seinem Landsmann Erik Lindh auch den Titel im Doppel gewann.

Dirk Mayer hatte in der Doppel-Konkurrenz an der Seite von Martin Reese (früher ESV Jahn Kassel) mit zwei Siegen einen optimalen Start. Das „Aus“ für den 51-jährigen Speditionskaufmann und den in den USA lebenden Ex-Hessenmeister kam in der zweiten Hauptrunde. Dort war gegen die Schweden Märtensson/Trygg in drei Sätzen (2:11, 10:12, 1:11) kein Kraut gewachsen.(zrh)