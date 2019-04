FSV Dörnhagen: Gute Laune trotz Niederlage

Fuldabrück – Zusammen kommen sie auf mehr als 150 Jahre Tischtennis-Erfahrung. Für Joachim Mayer, Klaus Tampe, Michael Siebert und Karl-Heinz Groß hat ihr Sport einen ganz besonderen Stellenwert.

Zuletzt nahm das Quartett der FSV Dörnhagen einen weiten Weg auf sich. Die Reise führte die humorvolle Truppe nach Obertshausen bei Offenbach, wo es in ihrer Spielklasse um den Hessenpokal ging. Was sie dort erlebt hat und ob sich die Reise gelohnt hat – wir haben beim Training vorbeigeschaut und nachgefragt.

„Eigentlich sind wir nur fürs Duschen da runtergefahren“, scherzt Karl-Heinz Groß, der sich sogar an die letzte Teilnahme der FSV an einem Hessenpokal-Halbfinale erinnert. „Das müsste 1996/97 gewesen sein“, ist er sich sicher. Mehr als 20 Jahre später ist es wieder so weit. Und für diesen Tag verlegt Klaus Tampe kurzerhand den geplanten Urlaub – das ist Sportsgeist.

Samstag um sieben Uhr morgens sitzt das Quartett bereits im Auto. Mit an Bord ist auch Sieberts Ehefrau, die als treuer Fan für mentale Unterstützung sorgt. Nach zweieinhalbstündiger Fahrt und Prognosen darüber, wie der Fußball-Bundesligaspieltag ausgehen könnte, kommen die Dörnhagener in Obertshausen an. Die Verbissenheit junger Jahre ist abgelegt, trotzdem wollen sie diese lange Strecke nicht umsonst auf sich genommen haben.

„Wenn man so weit kommt, will man auch gewinnen. Es geht aber auch um Geselligkeit“, sagt Michael Siebert. Gefühlt sind die Vier die Ältesten dort. „Teilweise spielen wir in der 3. Kreisklasse gegen Gegner, gegen die wir schon in der Jugend gespielt haben“, merkt Joachim Mayer an.

Nach der Ankunft bleibt der FSV etwa eine Stunde Vorbereitungszeit, bis um 10.30 Uhr das erste Duell auf dem Plan steht. Gegner ist der TTC Reichelsheim. Und zunächst läuft es ganz gut. Nach den Einzelduellen führt Dörnhagen 2:1. Mit einem Sieg stünden sie im Finale – es kommt aber anders. Im einzigen Doppel unterliegt Dörnhagen und verliert später 2:4. Nach 90 Minuten ist der Traum vom Hessenpokal ausgeträumt. Ein Grund für schlechte Laune ist das lange nicht, obwohl es ein durchaus ungewohntes Gefühl ist.

„Das war das erste Spiel, das wir seit September verloren haben“ sagt Tampe. So packen die Vier ihre Sachen, duschen und machen sich auf die Heimreise. Kurz nach 14 Uhr sind sie zurück in Dörnhagen.

Es war ein kurzes Intermezzo und vielleicht auch mehr drin für das Quartett. Aber vordergründig geht es den Vieren ums Fitbleiben und den Spaß an der Bewegung. In Groß‘ Garten lassen sie zusammen den Nachmittag ausklingen. Immerhin geht ja auch um Geselligkeit.

Von Raphael Wieloch