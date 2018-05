Furioser Endspurt des TuSpo Michelsberg mit Aufstieg belohnt

Michelsberg. Eigentlich war der TuSpo Michelsberg längst raus aus dem Aufstiegsrennen der Tischtennis-Bezirksoberliga - um dann über die Relegation doch noch den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.

Ein Aufstieg, mit dem vor wenigen Wochen niemand gerechnet hatte. Denn: Anfang März hatte der TuSpo Michelsberg in der Tischtennis-Bezirksoberliga nacheinander die beiden Schlüsselspiele gegen den TTC Todenhausen (4:9) und gegen den TTC Lax Bad Hersfeld (6:9) verloren. Und sich anschließend ein Remis gegen den TTC Dreienberg-Friedewald geleistet.

Damit waren die Meisterschafts-Träume geplatzt. Doch die Schwälmer hatten noch die Relegation auf der Agenda. Eine Rest-Hoffnung, die sie im Saison-Endspurt zu sechs Siegen in Folge trug. Mit einem finalen Paukenschlag: einem unglaublichen 9:2-Sieg in Röhrenfurth. Damit wurden die mit 36:8-Zählern punktgleichen Laxer auf den letzten Drücker vom zweiten Platz Relegationsrang, geschubst.

Gefolgt vom Happy-End in Schlüchtern. „ Mit viel Kampf und Leidenschaft in den beiden Relegationsspielen haben wir den Aufstieg in die Verbandsliga doch noch geschafft“, freute sich Lars Merle, der am Spitzenbrett 26:5-Saisonsiege erkämpfte und gemeinsam mit Nicco Holland-Jopp (32:7) immer voran ging.

Dass Steffen Moritz, der zum Saisonfinale zurückkehrte, in der Rückrunde eine berufliche bedingte Auszeit nahm, wurde in der Mitte durch Daniel Hennighausen (19:8) und den sich prächtig entwickelnden Nachwuchsspieler Niklas Beckmann (20:11) kompensiert. Zudem schlug Neuzugang Bob Lamps mit 9:3-Bilanz gut ein. Und mit Jens Döring, Stefan Pinhard und Wolfgang Gill standen zuverlässige Nachrücker bereit. Womit die Michelsberger die neue Herausforderung in der Verbandsliga-Nord zuversichtlich in Angriff nehmen können. (zrh)