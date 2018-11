Gegen den Dritten und den Spitzenreiter

Tischtennis-Verbandsligist SV Ermschwerd am Wochenende zweimal auf Herz und Nieren geprüft

+ Will mal wieder jubeln: Ermschwerds Neuzugang Jonas Blum zeigt nach einem Sieg die Faust. Foto: B. Meyer

Ermschwerd. Vor einem ganz harten Wochenende stehen die Tischtennisspieler des Verbandsligisten SV Ermschwerd. Am Samstag gastiert der Tabellendritte TSV Marbach beim TSV, am Sonntag treten Dusan Snasel und seine Mitstreiter beim Spitzenreiter TSV Breitenbach an.