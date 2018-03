SVE gegen den Fünften gefordert

Tischtennis: Ermschwerd trifft in der Verbandsliga auf den TSV Breitenbach

+ Am Samstag gegen Breitenbach gefordert: Dusan Snasel vom SV Ermschwerd. Foto: Siebert

Witzenhausen. In der Verbandsliga wollen die Tischtennisakteure aus Ermschwerd im Heimspiel gegen Breitenbach endlich wieder einen Sieg feiern. Der MTV Unterrieden reist in der Bezirksliga als Außenseiter nach Reichensachsen. In der Bezirksliga der Damen wollen sich die Spielerinnen der Reserve des MTV Unterrieden im Heimspiel gegen Lüdersdorf achtbar aus der Affäre ziehen.