Großer Traum des SV Ermschwerd wird wahr

Meister in der Tischtennis-Verbandsliga

Mitfiebernde Fans: Eine tolle Unterstützung hatten die Ermschwerder Spieler in Ihringshausen.

Ihringshausen - Die Stimmung in der Sporthalle des TSV Ihringshausen war Wahnsinn, für heimische Tischtennis-Verhältnisse sogar bombastisch. Und die Nerven der 50 mitgereisten Fans des SV Ermschwerd lagen blank, waren mitunter zum Zerreißen gespannt. Doch dann schrieb der SVE am 13. April 2019 Tischtennis-Vereinsgeschichte. Dusan Snasel, Jiri Tomaniec, Heiko Blessmann, Michael Wiesendorf, Christoph Heidrich und Jonas Blum erklommen den Olymp und steigen nach dem 9:7-Triumph als Verbandsliga-Meister in die Hessenliga auf.