Handlungsbedarf beim SV Ermschwerd in den Doppeln

Tischtennis-Hessenliga

+ © Eckehard Meyer In Aktion: Jiri Tomaniec vom SV Ermschwerd © Eckehard Meyer

Ermschwerd – Einfach nur ärgerlich waren die abschließenden Spiele in der Vorrunde für den SV Ermschwerd in der Tischtennis-Hessenliga der Herren. Einmal musste der Aufsteiger in zwei Begegnungen erst auf den an einer Rückenverletzung laborierenden Michael Wiesendorf und später noch auf den erkrankten Heiko Blessmann verzichten, und dann zog auch noch die Konkurrenz an den Ermschwerdern vorbei.