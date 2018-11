Heiko Blessmann ganz groß

Supermann: Überhaupt keine Chance ließ Heiko Blessmann seinen vier Gegnern in den Einzeln am Wochenende. Foto: E. Meyer

Ermschwerd. Mächtig auf trumpfte der SV Ermschwerd in der Tischtennis-Verbandsliga mit dem über sich hinauswachsenen Materialspieler Heiko Blessmann. Der gewann sowohl beim 9:5 gegen Marbach als auch beim 8:8-Remis beim Spitzenreiter TSV Breitenbach souverän alle vier Einzel.

Ermschwerd - Marbach 9:5. Der erlösende Jubelschrei von Jonas Blum bedeutete das glorreiche Ende einer insgesamt mitreißenden Begegnung. Gerade hatte der Youngster im Trikot der Gastgeber seinen Gegenüber Helmut Hinder in vier Sätzen in die Knie gezwungen und sich selbst, seine Mannschaftskameraden und auch die begeisterten Fans glücklich gemacht.

„Das war wirklich ein spannendes Spiel gegen ein Spitzenteam, in dem bis zuletzt alles drin war“, befand SV-Spartenleiter Alfred Niemeier, der zusammen mit den Besuchern bei spektakulären Ballwechseln der Protagonisten am Tisch ungläubig den Kopf schüttelte. So lieferten sich die beiden Asse Dusan Snasel vom SV und sein Gegenüber Alexander Probst einen Schlagabtausch mit großartigen und sehenswerten Ballwechseln, der alle Zuschauer in den Bann zog. „So viel kämpfen musste Dusan lange nicht mehr“, meinte Mitstreiter Michael Wiesendorf, nachdem der Tscheche nach Sätzen bereits mit 0:2 hinten lag und dann zu einer wahnsinnigen Aufholjagd zum 3:2-Triumph ansetzte.

Nicht so spektakulär, aber ungemein effizient und erfolgreich waren die Auftritte von Heiko Blessmann im mittleren Paarkreuz. Erst war Christian Hainer nur ein besserer Trainingspartner für Ermschwerds Nummer drei, dann hatte auch Jan Dudda gegen Blessmann in drei Sätzen nicht den Hauch einer Chance.

Dusan Snasel war mit seinen spektakulären Einlagen sicherlich der Star im Team des Siegers, doch feiern konnten die Gastgeber am Ende alle. Michael Wiesendorf musste nach tollem Kampf zwar gegen Dudda im fünften Satz hauchdünn mit 10:12 passen, hielt sich dann aber mit einem glatten Dreisatz-Sieg gegen Hainer schadlos. Und auch Ermschwerds Nummer zwei Jiri Tomaniec nahm im zweiten Einzel gegen Torsten Schoon sein Kämpferherz in beide Hände und triumphierte in vier Sätzen.

Leer ging diesmal lediglich Christoph Heidrich im Einzel aus, doch auch er steuerte an der Seite von Doppelpartner Jonas Blum seinen Teil zum großen Erfolg bei.

Punkte Ermschwerd: Snasel/Tomaniec (1), Blum/Heidrich (1), Snasel (2), Tomaniec (1), Blessmann (2), Wiesendorf (1), Blum (1).

Breitenbach - Ermschwerd 8:8. Hatte Heiko Blessmann schon am Tag zuvor gegen Marbach einen großen Tag, so setzte er beim Tabellenführer noch einen drauf und gab seinen beiden Gegnern Dennis Dietrich und Marc Bauer in den Einzeln erneut Rätsel auf. „Ein tolles Spiel hätte mehr Zuschauer verdient gehabt“, meinte Michael Wiesendorf nach spannenden Ballwechseln. Pech hatte Jonas Blum, der gegen Sebastian Deng einen Matchball im fünften Satz verpasste und dann zwei Füchse des Rivalen hinnehmen musste. Dusan Snasel verlor sein zweites Einzel in dieser Saison gegen Michael Krause. Im Schlussdoppel lagen Snasel/Tomaniec im Entscheidungssatz bereits mit 2:7 hinten und siegten noch mit 11:7.

Punkte Ermschwerd: Snasel/Tomaniec (2). Snasel (1), Tomaniec (2), Blessmann (2), Heidrich (1). (eki)