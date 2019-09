Heimpremiere für SV Ermschwerd in der Top-Liga

Tischtennis-Hessenligist empfängt SVH Kassel II

+ © Eckehard Meyer Christoph Heidrich tritt für den SV Ermschwerd im mittleren Paarkreuz an. © Eckehard Meyer

Gertenbach - Um ein weiteres Kapitel reicher wird die lange Tischtennis-Geschichte des SV Ermschwerd am kommenden Samstag. Dann bestreitet die erste Herrenmannschaft um 18 Uhr in der Halle des Dorfgemeinschaftshauses in Gertenbach ihr erstes Heimspiel in der Hessenliga gegen die zweite Mannschaft des SVH Kassel.