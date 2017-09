Heimspiele für Hessenligisten

Kassel. In der Tischtennis-Hessenliga empfangen der TSV Ihringshausen und die SVH Kassel Gäste aus Südhessen.

Die Herren der Harleshäuser Reserve wollen im zweiten Saisonspiel gegen den SV Mittelbuchen nach dem grandiosen Saisonauftakt beim 9:0- Kantersieg gegen Stadtallendorf nachlegen und den nächsten Zweier einspielen. Um 18 Uhr erfolgt heute der erste Aufschlag in der Sporthalle an der Wolfhager Straße. Aber Vorsicht ist geboten, der Absteiger aus der Oberliga strebt den direkten Wiederaufstieg an.

Ebenfalls um 18 Uhr erwartet der TSV Ihringshausen heute in der Sporthalle Rudolf-Harbig-Straße in Fuldatal-Rothwesten die TTG Margretenhaun-Künzell. Gegen den Aufsteiger der Verbandsliga Mitte geht der TSV als Favorit in die Partie.

Vor einer weiteren hohen Hürde steht die zweite Mannschaft des TSV Ihringshausen in der Männer-Verbandsliga. Nach der Saisonauftaktniederlage in Albungen, hängen die Trauben auch beim favorisierten TTV Weiterode sehr hoch. (nb)