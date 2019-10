Eintracht feiert beim 9:3 gegen Mittelbuchen den ersten Saisonsieg

Der erste Saisonsieg ist unter Dach und Fach: Tischtennis-Hessenligist TSV Eintracht Felsberg feierte bei der Heimpremiere einen wichtigen 9:3-Erfolg gegen den SV Mittelbuchen, der dem Tabellenachten im Kampf um den Klassenerhalt Rückenwind gibt.

Gegen das Schlusslicht erwischten die Edertaler mit drei Doppelgewinnen einen Super-Auftakt: Imberger/Zimmermann und Heimel/Tonn beherrschten ihre Kontrahenten glatt in drei Sätzen, während die Neuzugänge Lars Merle und Michael Biedebach das Kunststück fertig brachten, das Top-Duo der Gäste, Soucek/Nuri, mit 3:1 (9:11, 11:5, 15:13, 11:5) zu entzaubern.

Damit waren die Gastgeber in der Erfolgsspur. Zwar konnten die Mittelbuchener anschließend im Spitzenpaarkreuz durch Lukas Soucek (3:2 gegen Heimel) und Naratulla Nuri (3:0 gegen Merle) verkürzen. Doch mit vier Siegen in Folge von Philipp Imberger (3:0 gegen Kolja Wilkes-Robles) und Andy Zimmermann (3:2 gegen Olaf Beller) in der Mitte sowie vom Ex-Weiteröder Michael Biedebach (3:1 gegen Peer Haas) und Philipp Tonn (3:0 gegen Thomas Geyer) im unteren Paarkreuz enteilte die Eintracht auf 7:2.

Musste aber nach Lars Merles 1:3 (7:11, 8:11, 11:7, 9:11) gegen den Tschechen Soucek noch einmal bangen, als Dirk Heimel mit 0:2 (9:11,8:11) gegen Nuri zurücklag. Doch der TSV-Kapitän triumphierte noch mit 3:2 (11:7,11:8, 11:4). Nicht weniger eng, war es bei Imbergers 3:2 (11:9 im fünften Satz)-Sieg zum Abschluss gegen Olaf Beller. (zrh)