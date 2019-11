Felsberg mit Sieg und Niederlage statt Befreiungsschlag

Dem 9:6-Heimsieg des Tischtennis-Hessenligisten TSV Eintracht Felsberg gegen den SV Ermschwerd folgte eine 7:9-Auswärtsniederlage beim FV Horas Fulda.

Wie erwartet bekamen die Eintracht-Akteure Dirk Heimel (jeweils 1:3) und Lars Merle (1:3/2:3) an der Spitze gegen die Gäste-Asse Dusan Snasal und Jiri Tomaniec trotz heftiger Gegenwehr keinen Stich. Zuvor hatten die beiden Tschechen auch ihr Doppel glatt in drei Sätzen gegen Biedebach/Merle gewonnen. Das konnten die Felsberger mit Siegen von Imberger/Zimmermann und Heimel/Tonn zur 2:1 Führung kontern. Und zunächst drei Einzelsiege in Folge durch Andy Zimmermann (3:2 gegen Heiko Blessmann), Philipp Imberger (3:0 gegen Heidrich) und Michael Biedebach (3:0 gegen Tusch) nachlegen. Dennoch führten die Ermschwerder zwischenzeitlich mit 6:5, weil Philipp Tonn sein erstes Einzel hart umkämpft mit 2:3 (8:11 in fünften Satz) gegen Jonas Blum abgeben musste.

Danach waren die Hausherren waren am Zug. Zunächst in der Mitte: Imberger (3:1 gegen Blessmann) glich aus und Zimmermann (3:0 gegen Heidrich) brachte die Edertaler mit 7:6 in Führung. Dann im unteren Paarkreuz: Tonn (3:1 gegen Tusch) erhöhte und Michael Biedebach bewahrte in einem engen Vier-Satz-Match (12:10, 13:15, 11:9, 15:13) gegen Blum die Nerven. Womit er verhinderte, dass Snasal/Tomaniec im Schlussdoppel nochmals zuschlagen konnten.

FV Horas Fulda – TSV Eintracht Felsberg 9:7.

Ohne ihr nominelles Spitzenpaarkreuz (Heimel, Merle) musste das Eintracht-Sextett in der Domstadt eine bittere Niederlage einstecken. Die nach vorn aufrücken Andy Zimmermann (1:3 gegen Oehlmann, 0:3 gegen Schneider) und Philipp Imberger (jeweils 1:3) konnten beim Tabellenvorletzten keinen Einzelerfolg beisteuern. Doch das wurde im unteren Paarkreuz durch die starken Nachrücker Thomas Jung (3:1 gegen Freund, 3:0 gegen Flörsch) und Alexander Abdo (jeweils 3:0) wettgemacht.

Die Vorentscheidung fiel in der Mitte, wo zunächst Michael Biedebach mit 3:1 gegen André Reinhardt erfolgreich war, während Philipp Tonn 0:3 gegen Tobias Schramm verlor. Im zweiten Durchgang gingen beide Eintracht-Akteure über die volle Distanz und patzten in den Entscheidungssätzen: Biedebach mit 11:13 gegen Schramm, Tonn mit 7:11 gegen Reinhardt.

Damit ging‘s mit einem 7:8-Rückstand ins Schlussdoppel. Hoffnungsvoll, weil zu Beginn Imberger/Zimmermann und Jung/Abdo erfolgreich agierten. Am Ende aber mussten sich Imberger/Zimmermann mit 2:3 (9:11 im fünften Satz) gegen Oehlmann/Reinhardt geschlagen geben. (zrh)