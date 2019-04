Günther Bey der Vater des Erfolges bei der TTG Morschen-Heina

Morschen-Heina - Er gilt als „Mann hinter dem Erfolg“ der Damen der TTG Morschen-Heina, die in vier Jahren zwei Aufstiege feierte. Günther Bey nämlich, der im HNA-Interview versucht, den Siegeszug seiner Schützlinge durch die Tischtennis-Hessenliga in die Oberliga zu erklären.

Herr Bey, wenn Ihnen vor der Saison jemand gesagt hätte, dass Ihre Mannschaft mit weißer Weste durch die Hessenliga Richtung Oberliga marschieren würde, hätten Sie diese Prophezeiung ernst genommen?

Ich hätte sie zumindest nicht für ausgeschlossen gehalten. Vorhersehbar war dieser Siegeszug aber nicht.

Ist aber eingetreten. Mit der sagenhaften Bilanz von 28:0-Punkten feierten Ihre Tischtennis-Damen Meisterschaft und Aufstieg. Wie konnte das passieren?

In erster Linie aufgrund konstant guter Leistungen vom gesamten Team, das sich keine Schwächephase erlaubte. Hilfreich dabei, dass wir fast immer in der gleichen Besetzung spielen konnten. Außerdem gab es keinen Druck, niemand hat von der Mannschaft den Aufstieg erwartet, so dass sie befreit aufspielen konnte.

Auffällig ist schon, dass auch einige knappe Siege - dreimal 8:6 und zweimal 8:5 - dabei waren. Sind die TTG-Damen besonders nervenstark?

Ja, wobei die Wettkampferfahrung der Spielerinnen sicherlich geholfen hat. Einige haben immerhin schon in höheren Klassen gespielt. Dazu kommt, dass das Team sehr aufgeglichen besetzt ist. Alle Spielerinnen haben positive Bilanzen und immer war eine in der Lage, mit besonders starken Leitungen Spiele umzubiegen und die Rolle der Matchwinnerin zu übernehmen.

Sie gelten als „Mann hinter dem Erfolg“, Betreuer, Berater, Psychologe in Personalunion. Wie definieren Sie selbst Ihre Rolle, wie groß Ihren Anteil am TTG-Aufschwung der letzten Jahre?

Für meine Rolle finde ich keine Bezeichnung, wahrscheinlich ist es von allem ein bisschen. Ich versuche einfach, das Team zu unterstützen. Sei es als Fahrer zu den Auswärtsspielen oder dann auch während der Spiele. Da kann ich den Spielerinnen den ein oder anderen Tipp geben, in den Satzpausen Getränke reichen oder auch per Time-Out in den Spielverlauf eingreifen. Als Trainer würde ich mich trotzdem nicht sehen, das wäre übertrieben. Und am Erfolg der Mannschaft waren noch einige andere aus dem Verein beteiligt.

Sie haben in der Mannschaft auch zwei Töchter unter Ihren Fittichen, Annabella und Malena zum Tischtennis gebracht und seit ihrer Kindheit gefördert. Normalerweise, so auch die Einschätzung des TTG-Abteilungsleiters Michael Koslowski, funktioniert das nicht, wenn die Eltern als Betreuer so nah dran sind. In Ihrem Fall schon. Warum?

Michael Koslowski hat mich auch schon mit dieser Theorie konfrontiert, die ich nie geteilt habe. Im Gegenteil, ich wollte sie widerlegen.

Wie?

Trotz des eigenen Aufwands ist es wichtig, sich zurück zu nehmen, als Eltern nicht zu emotional auf Enttäuschungen zu reagieren. Darüber hinaus sollten die Mädchen das, was sie tun, auch gerne machen. Das Ziel ihrer Förderung war nicht nur der sportliche Erfolg, sondern auch das Verarbeiten von Misserfolgen zu lernen, Teamgeist zu entwickeln und immer fair mit dem Konkurrenten umzugehen. Für diese eher allgemeinen Werte kann der Sport sehr nützlich sein.

Wie große war denn die Versuchung, die eigenen Töchter in der Mannschaft zu bevorzugen?

Das war für mich eigentlich nie ein Thema. Ich habe immer versucht, alle Spielerinnen gleich zu behandeln. Da hat es nie Unzufriedenheit im Team gegeben.

Wie sind Ihre Pläne und Erwartungen für die Oberliga? Wird die Mannschaft noch verstärkt?

Natürlich ist der Sprung von der Hessen- in die Oberliga richtig groß und es deshalb als Aufsteiger ziemlich schwer, die Klasse zu halten. Trotzdem wollen wir es mit der Mannschaft versuchen, die für die Erfolge der letzten Jahre gesorgt hat. Und für einige Spielerinnen ist die Oberliga ja auch kein Neuland.