Klee – wer denn sonst?

Kirn. Ein wenig sprachlos zeigte sich Sophia Klee dann schon. Das große Tischtennis-Nachwuchstalent des SC Niestetal überraschte bei der Deutschen Jugendmeisterschaft und gewann als 13-Jährige gegen die teilweise fünf Jahre ältere Konkurrenz sowohl den Titel im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Anastasia Bondareva (VfR Fehlheim). Bereits sechs Wochen zuvor war Klee dies bei den nationalen Schüler-Titelkämpfen gelungen.

Damit nicht genug: Auch die drei Bundesranglistenturniere der Schülerinnen hatte Klee zuvor gewonnen und damit in dieser Saison auf nationaler Ebene nicht eine Niederlage bei einer Nachwuchsveranstaltung kassiert. „Die Goldmedaille im Einzel kommt für mich zu 100 Prozent überraschend“, sagte die zukünftige Erstligaspielerin des TuS Bad Driburg.

Nach drei souveränen Vorrundenerfolgen zog Klee als Gruppensiegerin in das Hauptfeld ein. Ungefährdete Siege gegen Alexandra Kaufmann (Bietigheim-Bissingen) und Laura Tiefenbrunner (Kolbermoor) folgten. Auch im Halbfinale gab sich Klee gegen Sarah Mantz (Schwabhausen) beim 4:1-Erfolg keine Blöße. „Ich habe ganz locker und ohne Druck gespielt. Auch vor dem Endspiel war ich überhaupt nicht nervös“, verriet die große deutsche Nachwuchshoffnung nach dem 11:9, 11:6, 9:11, 11:7 und 11:5-Triumph gegen Lotta Rose (TTK Großburgwedel).

In der Doppel-Konkurrenz gaben Klee und Anastasia Bondareva lediglich einen Satz im Halbfinale gegen Lotta Rose und Sejla Fazlic (TSV Schwarzenbek) ab. Im Endspiel waren Carolin Freude/Qian Wan (Saarbrücken/Düsseldorf) bei der 10:12, 10:12, 11:13-Niederlage in den entscheidenden Ballwechseln ohne Chance.

Weniger erfolgreich verliefen dagegen die nationalen Titelkämpfe für Sarah Grede (Auedamm). Die Drittligaspielerin schied im Einzel nach drei Niederlagen ohne Satzgewinn in der Gruppenphase aus. Im Doppel an der Seite von Anna Heeg unterlag Grede im Achtelfinale. Auch Tom Schmidt (SVH Kassel) zeigte sich enttäuscht. Mit nur einem Sieg in der Vorrunde reichte es als Dritter nicht zum Sprung in das 32-köpfige Hauptfeld. Im Doppel standen Schmidt und Adam Janicki (Gießener SV) dagegen kurz vor dem Gewinn einer Medaille. Das Duo verlor erst im Viertelfinale.

Von Marco Steinbrenner