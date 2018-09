Knoten bei TG-Sextett geplatzt

Großalmerodes Tischtennisspieler gewinnen erstes Saisonspiel - MTV Unterriedens Damen 5:8

+ Souverän: Bettina Leukel blieb erneut unbesiegt.

Witzenhausen. Weiterhin auf den ersten Saisonsieg muss der MTV Unterrieden in der Tischtennis-Verbandsliga der Damen warten, während der Knoten bei den Männern der TG Großalmerode beim 9:6-Erfolg in Heringen in der Bezirksliga platzte.