Kreisendrangliste: Die Teilnahme wird jetzt belohnt

+ Ist bei der männlichen Jugend freigestellt: Arnold Edich vom TTC Rosenthal/Gemünden. Er kann bei der Endrangliste mitspielen. Foto: zhm

Haina. Um die Attraktivität der Tischtennis-Kreisendrangliste der Jugend und Schüler in Waldeck-Frankenberg zu erhöhen, führt der Kreisvorstand für die Wettbewerbe am 3. und 4. März in der Sporthalle in Haina eine Vereinswertung ein. Damit sollen die Vereine belohnt werden, die möglichst viele Spieler zur Rangliste schicken und auch die, die vordere Platzierungen erreichen.