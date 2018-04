Lars Merle Dritter bei Tischtennis-Hessenmeisterschaft

Stadtallendorf. Einer kam durch. Die Trumpfkarte im Schwalm-Eder-Quartett der A-Klasse bei den Tischtennis-Hessenmeisterschaften in Stadtallendorf war diesmal Lars Merle.

Der für den Bezirksoberligisten TuSpo Michelsberg spielende Schwalmstädter sicherte sich mit dem dritten Rang in der leistungsstärksten Einzel-Konkurrenz eine der begehrten Fahrkarten zu den Deutschen Meisterschaften 2018 am 16./17. Juni in Chemnitz.

In der Bärenbachhalle schaffte Merle mit 2:1-Bilanz über einen zweiten Platz in den Gruppenspielen den Sprung in die K.o.-Runde. Und erreichte dort mit Siegen über den Höchster Nils Trunk (3:1) und den Obertshäuser Edin Donlagic (3:0) das Halbfinale, wo er mit 1:3 (12:10, 7:11, 8:11, 7:11)-Sätzen durch den späteren Hessenmeister Arne Bublitz vom TSV Breitenbach gestoppt wurde.

Einen optimalen 3:0-Start erwischte Philipp Imberger als Sieger seiner Vorrunden-Gruppe. Doch der Felsberger Hessenliga-Akteur patzte dann im Achtelfinale mit einer 0:3-Niederlage gegen Donlagic, an dem zuvor schon sein Teamgefährte Andy Zimmermann mit 2:3 (10:12,10:12 in den letzten Sätzen) als Gruppendritter hängen geblieben war. Auch der Todenhäuser Marc Luckhart (0:3) musste als Gruppenvierter früh die Segel streichen. Zimmermanns Hoffnungen auf die Doppel-Konkurrenz erfüllten sich nicht. Mit Imberger kam das Aus für den amtierenden Deutschen Doppel-Meister bereits im Auftaktspiel mit 2:3 (8:11 im fünften Satz) gegen Luckart/Abdo (TTC Kellerwald), die im Endklassement den fünften Rang belegten.

In der Herren-C-Klasse erkämpfte sich Timo Jäckel (RW Riebelsdorf) mit Kevin Breiler (TSG Oberrad) durch einem 3:2 (16:14)-Viertelfinalerfolg über Engelmann/Glöckner (TV Großkrotzenburg/TTC Salmünster) eine überraschende Doppel-Bronzemedaille. Die verpasste in der B-Klasse der Einzel-Gruppendritte Valentin Best (1:2-Bilanz) vom TTC Todenhausen ebenso wie Steffen Rininsland (0:3/Gruppenvierter) vom ESV Jahn Treysa mit fünften Rängen im Doppel um Haaresbreite.

Ebenso knapp schrammten in der D-Klasse Dominic Schade (TSV Obermöllrich/Cappel) und Jürgen Albert (TSV Röhrenfurth) mit ihren Partnern Holger Schäfer (VfL Neustadt) bzw. Eric Delpho (TSG Wattenbach) am Halbfinale vorbei. Auch auch Chris Kurz (TSV Spangenberg), Gruppendritter im E-Klassen-Einzel (1:2), wurde im Doppel mit Norbert Eberling (TV Cölbe) Fünfter.

Von Reinhold Döring