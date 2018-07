Malinowski beim TSV Besse neu an Position fünf

Edermünde. Die Formation steht. Die Besser Aufstellung, die die Mission Klassenerhalt in der Tischtennis-Oberliga in Angriff nehmen soll.

„Wir haben uns dafür entschieden, unsere drei polnischen Akteure auf die verschiedenen Paarkreuze zu verteilen,“ erklärt Manfred Pfaff, der Teamchef des Aufsteigers. Im Top-Paarkreuz wird Neuzugang Milosz Przybylik als Nummer eins vor Kapitän Sebastian Pfaff an die Tische gehen. In der Mitte sollen Mateusz Kaszuba und Stas Blumhardt antreten und im dritten Paarkreuz werden Kacper Malinowski und Peter Beck aufgeboten.

Blumhardt dürfte, wie schon in der vergangenen Saison, nicht regelmäßig zur Verfügung stehen. Dafür wird dann Dirk Mayer, der auch in der Besser Reserve spielen wird, an sechster Position im Oberligateam zum Einsatz kommen. Zudem müsste Malinowski zu Kaszuba ins mittlere Paarkreuz aufrücken. „Wir werden je nach Gegner entscheiden, welche Aufstellung für uns günstiger ist“, sagt Manfred Pfaff.

+ Manfred Pfaff © Richard Kasiewicz

Ein Fragezeichen setzt er noch hinter die künftigen Doppel-Kombinationen, für die wenig Zeit zum Einspielen bleibt. „Dieses Problem haben wir in der Vergangenheit immer gut lösen können und besitzen auch jetzt mehrere Optionen“, ist dem TSV-Macher nicht bange. Er könnte sich Przybylik/Kaszuba als neues Einser-Doppel, das in engen Spielen zweimal zum Einsatz kommt, vorstellen. Im Doppel zwei wäre Sebastian Pfaff gesetzt, der sowohl mit Doppel-Spezialist Dirk Mayer als auch mit Stas Blumhardt bestens harmoniert. Malinowski/Beck würden als drittes Duo an die Tische gehen.

Heimspiele beginnen früher

Die Saison beginnt am 2. September. Nach dem vorläufigen Spielplan ist der heimische Vertreter in der Elfer-Liga beim Saisonstart noch spielfrei. Die Edermünder haben ihren ersten Auftritt auswärts am 15. September beim Gießener SV. Zur Heimpremiere in der Bilsteinhalle wird am 29. September Regionalliga-Absteiger TG Langenselbold erwartet. Bis Ende Juli sind noch Änderungen im Terminplan möglich, wobei die Besser mehr reisekostensparende Doppelspieltage anstreben.

Eine Neuheit gibt es in der Saison 2018/19: die Sonntags-Heimspiele des TSV werden schon um 13.30 Uhr beginnen. Samstags erfolgt der erste Aufschlag weiterhin um 18 Uhr.

Von Reinhold Döring