Meister Besse siegt nach 5:5 noch mit 9:5 in Künzell

Tischtennis-Hessenliga

Schwalm-Eder. Der TSV Besse bleibt in der Tischtennis-Hessenliga nach dem 9:5 in Künzell ungeschlagen. Dagegen strauchelte Eintracht Felsberg mit 6:9 in Mittelbuchen.