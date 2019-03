Mit Boll und Co. an der Platte: Schiedsrichter Klaus Vieth bei der DM

Wetzlar. Als Schiedsrichter bei der Deutschen Tischtennis-Meisterschaft in Wetzlar war Klaus Vieth im Einsatz. Wir erklären, was er dort zu tun hatte.

Beim Tischtennis in der Kreisklasse ist die Aufgabe des Zählers für viele Spieler ein notwendiges Übel. Wer selbst spielen will, muss aber auch bei den anderen die Punkte zählen. Bei der Deutschen Tischtennis-Meisterschaft in Wetzlar waren die Zähler offizielle Schiedsrichter. Dass sie viel mehr zu sagen haben als Zähler in der Kreisklasse, zeigte sich schon an ihrem Auftreten in Hemd und Anzug statt Trainingsjacke.

Einer der 28 Schiedsrichter am Wochenende in Wetzlar war Klaus Vieth, der Kreisschiedsrichterwart aus Waldeck-Frankenberg. Für den 55-jährigen Münchhäuser waren es die zweiten Deutschen Meisterschaften. Der HNA hat er erklärt, was dort seine Aufgabe war und was die Unterschiede zum Zählen in der Kreisklasse sind.

Das Zählen

An jedem Tisch bei Deutschen Meisterschaften sind immer zwei Schiedsrichter im Einsatz – links und rechts der Platte. „Einer ist Schiedsrichter, einer Assistent“, sagt Klaus Vieth. Der Hauptschiedsrichter zeigt mit erhobener Faust an, welche Seite den Punkt gemacht hat und zählt mit dem Zählgerät die Punkte. Auch der Assistent klappt seine Zähltafel weiter, damit auch die Zuschauer auf der anderen Seite sehen, wie es steht. Beide achten auch auf Kantenbälle. Und nach dem Spiel gibt der Hauptschiedsrichter das Spielergebnis an die Turnierleitung.

Der Aufschlag

Auch bei den Topleuten gibt es schon mal falsche Aufschläge – „wenn der Ball nicht hoch genug geworfen wird oder die Hand unter den Tisch geht“, erklärt Klaus Vieth. Darauf zu achten, ist Aufgabe der Schiedsrichter. Und im Doppel haben sie im Blick, ob der Aufschlag die Netzkante berührt und im richtigen Feld landet.

Time-out

Pro Spiel darf jeder Spieler bzw. jedes Doppel ein Mal eine Auszeit, ein Time-out, nehmen. „Das wird meistens aus strategischen Gründen gemacht oder wenn es knapp ist und der Trainer bei 9:9 im fünften Satz noch was sagen will“, weiß Vieth. Auch dabei geht alles recht förmlich zu: Der Schiedsrichter hebt eine Karte, sein Assistent stellt ein Time-out-Schild auf die Tischseite, deren Spieler die einminütige Auszeit genommen hat. So sind alle Zuschauer in der Halle im Bilde.

Auch die Einspielzeit vor Spielbeginn (zwei Minuten) und die Pause beim Seitenwechsel (eine Minute) wird von den Schiedsrichtern gestoppt. Dabei gilt immer: „Die Spieler dürfen nicht aus der Box, die Schläger bleiben am Tisch“, sagt Vieth. Die Schläger werden vor jedem Spiel von den Schiedsrichtern überprüft, Holz und Beläge müssen zugelassen sein und dürfen dann nicht mehr gewechselt werden.

Coaching

Die Regeln für das Coaching während des Spiels sind gelockert worden. Die Trainer, die bei der Deutschen Meisterschaft an der Box sitzen, dürfen also Tipps geben – mit Zeichen und Worten. „Spieler und Trainer dürfen sogar kurz miteinander reden“, sagt Schiedsrichter Vieth. „Während eines Ballwechsels ist Reinrufen aber tabu.“

Verwarnungen gibt es zum Beispiel dann, wenn ein Spieler gegen den Tisch oder die Bande tritt, den Schläger wirft oder den Mitspieler beschimpft. „Das kommt aber selten vor.“

Ordnung

Bei großen Turnieren herrscht Ordnung. Für nationale Schiedsrichter wie Klaus Vieth ist der offizielle Anzug vorgeschrieben: dunkle Jacke, hellblaues Hemd, beige Hose. Verbandsschiedsrichter tragen schwarzes Hemd. „So sehen alle einheitlich aus, egal zu welchem Turnier du gehst“, sagt der 55-Jährige.

Ordnung gilt auch für die Spieler: Anders als in der Kreisklasse werden die Handtücher nicht an den Tisch oder die Bande gehängt, sondern in einer Box neben dem Schiedsrichtertisch abgelegt. „Es geht um das allgemeine Erscheinungsbild der Halle“, sagt Vieth. „Wie sähe es denn aus, wenn überall Handtücher hängen würden?“

Geregelt ist auch: Die Spieler dürfen nur alle sechs Punkte zum Handtuch greifen. „Wenn einer eine Brille hat, die vom Schweiß anläuft, lasse ich auch mal eine Ausnahme zu“, sagt Vieth.