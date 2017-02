Niestetal II zweimal auswärts

Niestetal. Gleich zwei Auswärtsspiele hintereinander bestreiten die Tischtennisspielerinnen des SC Niestetal II am Samstag in der Oberliga. Dabei geht die Reise zuerst nach Frankfurt in den Stadtteil Oberrad, wo der Sportclub um 11 Uhr bei der TSG aufschlägt. Die Chancen des Frankfurter Schlusslichts auf den Klassenerhalt sind bei sechs Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz fast aussichtslos. Dennoch ist der Sportclub um Anna-Lena Scherb gewarnt. In Bestaufstellung gelang in der Vorrunde nur ein 8:5-Erfolg.

Nur vier Stunden nach dem ersten Aufschlag in Oberrad schlägt der Sportclub beim Tabellenführer TTC Langen auf. Hier hängen die Trauben für Niestetal sehr hoch. Der souveräne Spitzenreiter kanzelte den SC an eigenen Tischen 8:1 ab. (nb) Foto: Fischer/nh