Niestetaler Tischtennis-Talente trumpfen auf

Edermünde-Besse. Bei der Jahrgangsmeisterschaft im Tischtennis-Bezirk Nordhessen holten die starken Talente aus den Kreisen Kassel und Schwalm/Eder alle Titel. In Edermünde-Besse gewann der SC Niestetal mit Hannah Liebig, Lara Henrich und Maurice Koch die meisten Klassen.

Der GSV Eintracht Baunatal folgt mit Laura Albers und Tom Küllmer vor Elias Seibel vom KSV Baunatal, Melanie Bretzke vom TSV Ihringshausen und Moritz Klippert vom TTC Todenhausen.

60 Nachwuchsakteure konnte Bezirksjugendwartin Silke Rölke beim TSV Besse begrüßen, 42 davon qualifizierten sich für die Hessische Jahrgangsmeisterschaft am 12. und 13. Mai in Pohlheim (siehe Ergebnisse).

Quartett kommt weiter

Von den 54 Starterinnen (19) und Startern (35) des Bezirks bei den Titelkämpfen der Minis in Besse schafften vier aus dem Kreis Kassel die Qualifikation für den Landesentscheid. Michel Neumann bezwang Miles Schubert (H/R) in der Altersklasse 3 der Jungen im Finale mit 3:1. Er überstand die Vorrunde und schaltete in der K.o.-Runde Hannes Wachs (W/F) mit 3:0 und Daniel Aghajanyan (H/R) mit 3:2 aus.

Auch Luis Stodolka erreichte zunächst das Viertelfinale und schlug dann Ben Rafael Engelbrecht (KS). Im Halbfinale aber war mit 1:3 Endstation gegen den späteren Sieger Michel Neumann.

Für Clemens Schaub, der die Vorrunde erfolgreich abschloss, kam in der K.o.-Runde der Altersklasse 1 das Aus gegen Finn Möller (H/R), den späteren Vizenmeister. Auch Maximilian Rudolph erreichte die Finalrunde, besiegte im Viertelfinale Noel Kranz (KS) mit 3:0 und scheiterte dann im Halbfinale mit 2:3 an Emilian Stark (H/R), der Zweiter wurde.

Wenn am 5. Mai in Gelnhausen-Meerholz 48 Jungen und 48 Mädchen um die Hessenmeisterschaft kämpfen, werden Clemens Schaub, Maximilian Rudolph, Michel Neumann und Luis Stodolka den Kreis Kassel vertreten. (wö)