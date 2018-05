Peter Beck holt zweimal „Bronze“ bei Deutschen Senioren-Meisterschaften

Dillingen. „ Mit zwei Medaillen nach Hause zu fahren, ist immer ein schönes Gefühl“, strahlte Peter Beck angesichts seiner Bronze-Ausbeute bei den Deutschen Tischtennismeisterschaften der Senioren in Dillingen.

Die Medaillen erkämpfte der Doppel- und Mixed-Spezialist des TSV Besse in der Ü-50-Klasse gemeinsam mit Dieter Buchenau vom Gießener SV sowie an der Seite von Cornelia Bienstadt vom TTC Langen. Mixed-Bronze sicherte ein 3:1 (12:10, 7:11, 11:9, 11:9)-Erfolg im Viertelfinale gegen Klußmann/Kirsten (WRW Kleve/ TTC Finow-Eberswalde). Sogar das Endspiel war drin, denn das Halbfinale ging mit 2:3 (8:11 im fünften Satz) gegen Beltermann/Heckmann (WRW Kleve/ TB Burgsteinfurth) nur knapp verloren. Im Doppel brachte der 3:2 (11:5)-Sieg über Domagala/Scholz (SV Kornwestheim/SC Hemmingen) das Edelmetall, den Endspiel-Einzug verhinderte hier ein 1:3 im Halbfinale gegen Hessenthaler/Winkler( NSU Neckarsulm/TTC Mühlhausen).

Weniger gut lief es für den 56-jährige Hessenmeister im Einzel. Der 0:3-Auftakt gegen Dirk Lauer (TTF Besseringen) und zwei 2:3-Niederlagen gegen Christoph Heckmann (TB Burgsteinfurt) und Norbert Schölhorn (SV Westheim) brachten ihm nur den enttäuschenden vierten Gruppenrang.

TSV-Teamgefährte Dirk Mayer blieb mit seiner 1:2-Bilanz als Gruppendritter ebenfalls früh auf der Strecke. Ein 3:0-Sieg gegen Jens Jödicke (SV Bischleben) war zu wenig. Auch der Auftakt im Doppel mit dem Großenlindener Roland Fritsch - 2:3 gegen die Niedersachsen Stork/Rieger - missglückte.

Lars Merle stark

Besser lief es für den 51-jährigen Angriffsspieler im Mixed. Mit Zufallspartnerin Jutta König vom TV Voerde (Westdeutscher TTV) schaffte er den Einzug in die dritte Runde. Dabei wurden Schörk/Winkler (TTC Auerbach/TTC Mühlhausen) mit 3:2 bezwungen, ehe mit 1:3 das Bayern-Duo Dietrich/Schölhorn im Weg stand.

Lars Merle überraschte in der Klasse Ü40 mit dem Sprung aus der Gruppe in die K.o-Runde. Dabei glänzte der Schwalmstädter bereits im ersten Match gegen den topgesetzten Detlef Stickel (TTC Tuttlingen) trotz der 2:3 (10:12)-Niederlage. Gefolgt vom 3:2-Coup gegen Carsten Reiß (TV Erlangen). Ein 3:1-Erfolg über Josef Rempe (SV Vechelte) sicherte dem Spitzenmann des TuSpo Michelsberg den zweiten Gruppenrang. Anschließend zog der 39-jährige DM-Debütant mit dem 3:0-Erfolg über Dinesh Rao (TSV Krefeld-Bockum) souverän ins Achtelfinale ein. Dort wartete Titelverteidiger Sven Hielscher (SV Bolzum), dem Merle alles abverlangte. Im fünften Satz lag er noch mit 5:4 vorn, ehe dieser mit 5:11 an den Favoriten ging.

Im Doppel und Mixed hingegen kam Merle dagegen nicht ins Rollen. Mit dem Caldener Stefan Englich unterlag er 1:3 gegen Paschatz/Mahroum (SpVgg Erdweg/TV Erlangen) und mit der Hofheimerin Lynn Aspinall mit 2:3 gegen Bussmann/Hummel (SB Versbach/TTSC Kümmersbach). (zrh)