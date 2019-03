Die Relegation ist für FC Großalmerode in Gefahr

Für die Tischtennisspieler der TG Großalmerode steht das Kreisduell gegen den SV Ermschwerd II in der Bezirksliga unter keinem guten Stern, denn die Gastgeber müssen heute auf ihre beiden Stammspieler Alexander Weiland und Frank Oehl verzichten.

In der Bezirksklasse hilft dem MTV Unterrieden im Abstiegskampf nur ein Sieg in Oberhone.

Bezirksliga Herren

Großalmerode - Ermschwerd II (Freitag, 20.15 Uhr). Der zweite Tabellenplatz ist für die Tonstädter in Gefahr, denn die beiden fehlenden Stammkräfte müssen durch Patrick Höhre und Debütant Ahmed Altai aus der vierten Mannschaft ersetzt werden. „Tritt Ermschwerd in Bestbesetzung an, dann sind wir nur Außenseiter“, sagt Mannschaftsführer Lars Wunderlich.

Aber auch die Aufstellung der Gäste steht noch nicht endgültig fest, da sich Michael Tusch nach wie vor mit Knieproblemen plagt. „Das wird eine ganz enge Kiste. Möglicherweise fällt die Entscheidung erst im Schlussdoppel“, schätzt Tusch die Ausgangslage ein.

Lüdersdorf II - Ermschwerd II (Samstag, 19 Uhr). Beim Tabellendritten hängen die Trauben für die Gäste ganz hoch. Von den Qualitäten des Rivalen konnte sich das SV-Sextett schon im mit 2:9 verlorenen Hinspiel überzeugen, als Ermschwerd mit allerdings nur vier Stammspielern nach einer 2:0-Führung kein einziges Einzel gewann.

Bezirksklasse Herren

Ermschwerd III - Reichensachsen(Freitag, 20 Uhr). Im Vergleich zwischen dem Tabellenführer und dem Dritten rechnen die Ermschwerder mit gehöriger Gegenwehr, denn Reichensachsen hat derzeit nur vier Minuspunkte mehr auf dem Konto als der SV.

Die Gastgeber gehen deshalb auf Nummer sicher und bieten den nicht immer zur Verfügung stehenden Spitzenspieler Martin Wiatrek auf. Der war schon beim 9:5-Erfolg im Hinspiel dabei und punktete im vorderen Paarkreuz sowohl gegen Tobias Prenzel als auch gegen Dieter Schöneberg. Zwei Einzel gewannen seinerzeit auch die Mannschaftskameraden Frank Amthauer und Marco Eyrich.

TSG Fürstenhagen - Wichmannshausen(Freitag, 20.15 Uhr). Für die Gastgeber ist die Saison vor den vier noch anstehenden Begegnungen gelaufen, während Wichmannshausen noch den einen oder anderen Zähler benötigt, um den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Schon im Hinspiel musste der TSG beim 9:5 kämpfen und entschied vier Vergleiche erst im fünften Satz.

Oberhone II - Unterrieden(Samstag, 17.30 Uhr). Der Verlierer dieses Vergleichs wird es ganz schwer haben, den Klassenerhalt noch zu schaffen. „Wir brauchen unbedingt einen Sieg“, sagt MTV-Spieler Stefan Blum, der sich mit seiner Mannschaft im Hinspiel mit 9:6 durchsetzte. Beide Einzel gewann seinerzeit nur Karsten Apel. eki