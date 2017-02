Rennertehausen verbucht ersten Rückrunden-Sieg

Rennertehausen. Ein Sieg und eine Niederlage - das war die Ausbeute des Doppelheimspieltags der Hessenliga-Tischtennisspielerinnen des SV Rennertehausen. „Das Spiel gegen Lauterbach mussten und wollten wir unbedingt gewinnen", sagte Mannschaftsführerin Melanie Landau. „Dass es gegen Haunedorf schwer werden würde zu punkten, war uns klar." Und so war es auch.

Rennertehausen - Lauterbach 8:4. Das Spiel am Samstag gegen Lauterbach begann wie so oft in dieser Saison: Während Nina Klaus-Materna und Jessica Engelbach ihr Doppel klar gewannen, mussten sich Ute Ernst und Melanie Landau ihren Gegnerinnen geschlagen geben. Auch die beiden nächsten Einzel gingen an die Gäste und der SVR lag recht schnell mit 1:3 im Hintertreffen.

Dann machte sich aber die Nervenstärke der vergangenen Wochen bemerkbar. Engelbach und Landau gewannen ihre Spiele beide in fünf Sätzen und glichen die Partie zum 3:3 aus. Als zu Beginn des zweiten Durchganges Ernst und Klaus-Materna ihre Spiele deutlich für den SVR entschieden, gingen die Gastgeber mit 5:3 in Führung.

Melanie Landau bügelte durch ihren Sieg die Niederlage von Engelbach aus und nach dem zweiten Durchgang stand es 6:4 für die Heimmannschaft. Als im Anschluss Jessica Engelbach Lauterbachs Spitzenspielerin Anja Stein in fünf Sätzen niederrang, war der Weg frei zum ersten Rückrunden-Sieg. Diesen machte Ute Ernst gegen Anne-Katrin Schleuning klar. (mp)

Den Spielbericht der zweiten Partie finden Sie in unserer Dienstagsausgabe.